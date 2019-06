Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* RAYTHEON, UNITED TECHNOLOGIES - Les deux groupes ont annoncé dimanche un accord prévoyant la fusion de la division aéronautique d'United Technologies avec Raytheon afin de créer une nouvelle société d'une valeur d'environ 121 milliards de dollars (105,5 milliards d'euros), réalisant ainsi le plus important regroupement dans le secteur. Dans les échanges en avant-Bourse, Raytheon bondit de 8,3% et United Technologies gagne 4%.

* GENERAL MOTORS et FORD, qui ont des usines au Mexique, gagnent respectivement 2,1% et 1,4% en avant-Bourse après l'accord de vendredi entre Mexico et Washington. Le Mexique ayant consenti à renforcer la lutte contre les migrants clandestins, l'administration Trump a renoncé à imposer à compter de ce lundi des droits de douane de 5%.

* SALESFORCE a annoncé lundi un accord définitif de rachat de TABLEAU SOFTWARE sur la base d'une valeur d'entreprise de 15,7 milliards de dollars. L'action Tableau Software bondit de 30,9% en avant-Bourse alors que Salesforce cède 2,6%.

* FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - Renault et FCA cherchent comment relancer leur projet de fusion et s'assurer l'aval de Nissan Motor, a appris Reuters de plusieurs sources proches de ces entreprises. Le titre FCA coté à Milan gagnait un peu plus de 2% en fin de matinée.

* COMSTOCK RESOURCES gagne 2,5% à 4,54 dollars en avant-Bourse. Le producteur de gaz et de pétrole a annoncé lundi l'acquisition du groupe non coté Covey Park pour environ 1,1 milliard de dollars, une opération qui lui permettra de devenir le premier opérateur du bassin de Haynesville, à cheval sur le nord de la Louisiane et le sud de Texas et riche en gaz naturel.

* MERCK & CO a annoncé lundi avoir conclu le rachat du laboratoire non coté Tilos Therapeutics pour un montant susceptible d'atteindre 773 millions de dollars.

* SPARK THERAPEUTICS - Roche a encore prolongé, jusqu'au 31 juillet, son offre de rachat de 4,3 milliards de dollars (3,8 milliards d'euros) sur le spécialiste américain de la thérapie génique en raison, dit-il, d'un examen du projet par les autorités de la concurrence plus long que prévu. Le titre Spark chute de 18,6% dans les échanges en avant-Bourse. Il avait plus que doublé depuis l'annonce de l'offre de Roche en février.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT est bien placé pour acquérir le spécialiste de l'imagerie numérique SHUTTERFLY après avoir soumis une offre proche de deux milliards de dollars, a-t-on appris lundi de sources proches du dossier.

* UBER TECHNOLOGIES - Le directeur général, Dara Khosrowshahi, veut renforcer sa mainmise sur la plate-forme de voitures de transport avec chauffeur (VTC) et a supprimé le poste de chef d'exploitation dans le cadre d'une réorganisation, selon une note interne à laquelle Reuters à eu accès.

* KRAFT HEINZ a annoncé vendredi que son enquête interne suite à des anomalies comptables imputables à des salariés de sa division des achats était close et qu'il devrait publier au plus tard le 31 juillet ses résultats du premier trimestre, qu'il avait dû reporter. Le titre gagne 4% en avant-Bourse; il a perdu près de 40% depuis le 22 février, jour de l'annonce de l'ouverture de l'enquête et d'une citation à comparaître de la Securities and Exchange Commission (SEC).

* INSYS THERAPEUTICS - Le laboratoire s'est placé lundi sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites après avoir été mis en cause dans le scandale des opioïdes aux Etats-Unis. Dans le cadre d'un arrangement avec le département de la Justice, Insys avait accepté le 5 juin de verser une amende de 225 millions de dollars pour avoir incité des médecins à prescrire massivement son antidouleur Subsys, à base de fentanyl.

* LYONDELLBASELL INDUSTRIES gagne 6% en avant-Bourse après l'annonce par le groupe chimique d'un programme de rachat de 37 millions de ses actions.

* GAMESTOP - Le distributeur de jeux vidéo, en difficulté, prend 4,6% en avant-Bourse après avoir annoncé le rachat de jusqu'à 12 millions de ses actions.

* DUPONT - Cowen entame la couverture de la valeur avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours de 83 dollars. Le titre du groupe chimique a fini vendredi à 73,64 dollars.

(Service Marchés)