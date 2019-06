Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* Les valeurs chinoises cotées sur les places américaines progressent après l'assouplissement par Pékin des règles encadrant les investissements des collectivités locales, qui a soutenu les marchés de Shanghai et Shenzhen. ALIBABA, BAID et JD.COM gagnent environ 2%, NIO, WEIBO, HUYA et BILIBILI entre 1% et 4%.

* TESLA, qui réunit son assemblée générale ce mardi, a gagné 4,09% lors de la séance régulière lundi, portant à près de 19% son rebond sur les cinq dernières séances après le plus bas de trois ans touché le 3 juin. "Nous continuons de croire que les craintes sur la demande sont exagérées et nous pensons qu'une mise à jour favorable lors de l'assemblée générale pourrait aider à améliorer davantage le sentiment", ont indiqué les analystes de Baird dans une note.

* WALMART - L'agence d'évaluation financière Standard and Poor's a annoncé lundi en toute fin de séance à Wall Street qu'elle abaissait à "négative" contre "stable" la note 'AA' du groupe de distribution.

* MERCK & CO a annoncé mardi que Keytruda, l'une de ses principales sources de revenus, avait obtenu le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA) à sa prescription dans le traitement du carcinome squameux de la tête et du cou.

* SHUTTERFLY, spécialiste des services d'imagerie, reculait de 0,5% dans les transactions électroniques après la clôture en réaction à l'annonce de son rachat par le fonds APOLLO GLOBAL MANAGEMENT pour 2,7 milliards de dollars. L'offre de 51 dollars par action représente une prime d'environ 1,5% sur le cours de clôture de Shutterfly lundi.

* RAYTHEON - Vertical Research a ramené sa recommandation d'"acheter" à "conserver" et son objectif de cours de 216 à 203 dollars. Raython et UNITED TECHNOLOGIES ont annoncé lundi un projet de fusion donnant naissance à un géant de l'aéronautique et de la défense.

* BARNES & NOBLE - Le libraire Readerlink travaille sur une offre de rachat améliorée sur Barnes & Noble, qui fait déjà l'objet d'une proposition de reprise du fonds Elliott Management, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

* PPG INDUSTRIES a annoncé lundi le lancement d'un programme d'économies destiné à réduire ses coûts de structure, ce qui impliquera une charge de restructuration avant impôts d'environ 190 millions de dollars dans les comptes du deuxième trimestre.

* AMAZON est en train de fermer son activité de livraisons de repas commandés en ligne Amazon Restaurants aux Etats-Unis faute de résultats convaincants dans un contexte de concurrence féroce, écrit mardi le Wall Street Journal.

* FACEBOOK - Moffett Nathanson a relevé sa recommandation sur le réseau social à "acheter" contre "neutre", jugeant que les craintes pour la poursuite de la croissance sont désormais apaisées. Par ailleurs, le groupe compte lancer cet automne de nouvelles versions de ses écrans connectés Portal permettant de passer des appels vidéo, a déclaré mardi Andrew Bosworth, vice-président de la division AR/VR du réseau social. Le titre prend environ 2% en avant-Bourse.

* SYMANTEC perd 5% dans les échanges en avant-Bourse; Morgan Stanley a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer".

* BEYOND MEAT cède environ 6% en avant-Bourse; JPMorgan a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer" avec un objectif de cours de 121 dollars. Le titre du spécialiste des burgers végétariens a fini lundi à 168,10 dollars après une envolée de près de 69% depuis la publication jeudi des premiers résultats trimestriels depuis l'introduction en Bourse.

* MYLAN - Barclays entame son suivi du groupe pharmaceutique avec un conseil à "surpondérer" et un objectif de cours de 26 dollars.

