Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* MEDIDATA SOLUTIONS perd 4,4% à 90,60 dollars dans les échanges d'avant-Bourse après l'annonce par Dassault Systèmes d'une OPA amicale de 5,8 milliards de dollars (5,1 milliards d'euros) sur le spécialiste des solutions logicielles dédiées aux essais cliniques. L'action, qui avait fortement monté en avril, déjà sur des rumeurs d'OPA de Dassault, avait clôturé mardi à 94,74 dollars, sous le prix de 92,25 dollars proposé par le français.

* APPLE négocie le rachat d'une part importante de l'activité d'INTEL de fabrication de modems pour smartphones, en substance sa filiale allemande qui est l'ex-division de modems d'Infineon rachetée par Intel en 2011 pour 1,4 milliard de dollars, rapporte le site The Information.

* QUALCOMM perd 4% en avant-Bourse. La Commission fédérale du commerce (FTC) s'est opposée mardi aux efforts du fabricant de puces pour tenter d'obtenir de la justice le gel d'un récent arrêt antitrust en sa défaveur, le temps de l'examen de son appel.

* KKR a lancé mercredi une offre de 6,8 milliards d'euros sur la maison d'édition allemande Axel Springer dans le but d'en devenir un actionnaire stratégique et dans le cadre d'un pacte d'actionnaires conclu notamment avec Friede Springer, la veuve du fondateur du groupe.

* MATTEL grimpait de 8,2% après la clôture mardi à la suite d'informations selon lesquelles le fabricant de jouets a rejeté une offre non sollicitée de son concurrent non coté MGA Entertainment, fabricant des poupées Bratz. Isaac Larian, le patron de MGA, a confirmé par la suite ce rejet, qui fait suite à une précédente approche au printemps 2018. En un an, Mattel a perdu 37% de sa valeur.

* TESLA avance de 2,4% en avant-Bourse. Le constructeur de voitures électriques dispose d'une "bonne chance" de réaliser un deuxième trimestre record "à tous les niveaux", a déclaré son directeur général, Elon Musk, mardi lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.

* PEPSICO - Le groupe britannique de produits de grande consommation Reckitt Benckiser a annoncé la nomination de Laxman Narasimhan, l'actuel directeur commercial chez PepsiCo, au poste de directeur général.

* CISCO recule de 1,7% dans les échanges en avant-Bourse, les analystes de William Blair ayant abaissé leur recommandation à "performance en ligne" avec le secteur.

(Service Marchés)