Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* BROADCOM recule de 8,5% dans les transactions d'avant-Bourse. Le fabricant américain de semi-conducteurs a abaissé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires annuel en raison d'une faiblesse généralisée de la demande liée au contexte d'incertitudes géopolitiques et à l'impact des restrictions à l'export imposées au chinois Huawei, l'un de ses principaux clients.

Cet avertissement pèse sur d'autres acteurs du secteur en avant-Bourse, comme INTEL, NVIDIA, QUALCOMM, AMD et MICRON qui perdent entre 2% et 4%.

* APPLE, client important de Broadcom, est indiqué en baisse de 1% en avant-Bourse. Les deux cablô-opérateurs COMCAST et CHARTER ont par ailleurs signé un accord avec le groupe d'électronique grand public pour vendre, en plus de l'iPhone, des Ipads et d'autres appareils de la marque à la pomme dans le cadre du développement de leurs services mobiles, a rapporté jeudi CNBC.

* BLUE APRON - Le spécialiste de la livraison à domicile de colis de produits frais à cuisiner recule de 9,5% en avant-Bourse après avoir validé un regroupement d'actions sur la base d'une action nouvelle pour 15 existantes.

* SPOTIFY - Le fonds activiste Third Point dirigé par Daniel Loeb a demandé, entre autres, au groupe japonais Sony de céder sa participation dans le groupe de streaming musical.

* TESLA recule de 1,8% en avant-Bourse alors que les autorités américaines ont refusé au constructeur automobile des exemptions sur les tarifs douaniers imposés à des produits chinois composant ses véhicules électriques. Par ailleurs, les analystes de Berenberg jugent que les craintes du marché sur la demande pour les voitures de Tesla sont exagérées et maintiennent leur opinion positive sur le titre. Ils jugent que l'action pourrait valoir beaucoup plus que 500 dollars dans le scénario le plus favorable.

