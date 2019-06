Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* PFIZER, ARRAY BIOPHARMA - Array bondit de 60% à 47,40 dollars en avant-Bourse après l'annonce d'une offre d'achat amicale de 10,64 milliards de dollars (9,5 milliards d'euros) de Pfizer qui propose 48 dollars en numéraire par action, soit une prime de 62% par rapport au cours de clôture de vendredi. Pfizer cède pour sa part 0,7% à 42,45 dollars avant l'ouverture.

* SOTHEBY'S - Le titre bondit de 59,6% en avant-Bourse à 56,49 dollars. La maison de vente aux enchères Sotheby's devrait sortir de la cote après son rachat, annoncé lundi, par l'homme d'affaires Patrick Drahi pour 57 dollars par action, soit un montant global de 3,7 milliards de dollars.

* SPRINT, T-MOBILE - Le département de la Justice s'apprête à donner cette semaine son feu vert au projet de rachat de Sprint par T-Mobile pour 26 milliards de dollars sous réserve que les deux opérateurs télécoms acceptent de céder des actifs supplémentaires afin de permettre l'émergence d'un nouveau concurrent, a rapporté vendredi le New York Times. Sprint gagne 1,3% dans les échanges d'avant-Bourse.

* BOEING - Airbus a annoncé lundi le lancement de l'A321XLR, qui pourra voler encore plus longtemps que l'A321LR actuel, afin de préempter une partie du segment visé par Boeing avec son potentiel futur avion de milieu de marché.

* ALIBABA GROUP HOLDING va proposer à ses actionnaires une division par huit du nominal de son action avant une cotation secondaire à la Bourse de Hong Kong, une opération prévue cette année qui pourrait permettre au géant chinois du commerce en ligne de lever jusqu'à 20 milliards de dollars.

* PROSPERITY BANCSHARES, LEGACYTEXAS FINANCIAL GROUP - La banque texane Prosperity Bancshares a annoncé lundi une OPA amicale de 2,1 milliards de dollars, en actions et en numéraire, sur sa concurrente locale LegacyTexas. Le prix par action équivaut à 41,78 dollars, soit une prime de 9,3% par rapport à la clôture de vendredi.

* CRANE, CIRCOR INTERNATIONAL - Crane, un fabricant de pompes et de valves, a lancé lundi une offre d'achat hostile sur son rival à 45 dollars par action, soit 894 millions de dollars au total, tout en disant rester ouvert à une transaction négociée avec le conseil d'administration de sa cible qui a rejeté ses approches préliminaires.

* KEANE GROUP, C&J ENERGY SERVICES - Keane, groupe de services pétroliers basé à Houston, a annoncé l'acquisition de son concurrent C&J pour 745,7 millions de dollars dans le cadre d'une offre d'échange d'actions qui valorise sa cible à 11,29 dollars par titre, soit une prime de 5,3% par rapport au cours de clôture de vendredi.

* FINISAR - Le producteur de composants électroniques optiques a déclaré vendredi soir que le maintien des restrictions à l'exportations imposées à Huawei pourrait avoir un impact durable sur son chiffre d'affaires et ses résultats financiers.

* UNIQURE gagne 5,4% en avant-Bourse en réaction à une information de Bloomberg selon laquelle le spécialiste de la thérapie génique pourrait se mettre en vente. UniQure, dont le principal traitement expérimental concerne l'hémophilie B, a vu son titre s'envoler de 151% depuis le début de l'année.

* ENDO INTERNATIONAL perd 2,7% à 3,94 dollars avant l'ouverture en réaction à un abaissement de recommandation de Citigroup, passé d'"achat" à "neutre" avec un objectif de cours corrigé de 19 à cinq dollars - le deuxième plus bas des analystes qui suivent la valeur après avoir été le plus élevé. Citi cite notamment la plainte qui vise le laboratoire, avec aussi Johnson & Johnson, Teva Pharmaceutical et Mylan, en lien avec la crise des opioïdes aux Etats-Unis.

* WESTERN DIGITAL et SEAGATE TECHNOLOGY perdent respectivement 0,6% et 0,4% en avant-Bourse. Susquehanna a abaissé son objectif de cours sur chacune des deux valeurs en évoquant une tendance plus mauvaise qu'attendu en matière d'évolution des prix des mémoires NAND.

