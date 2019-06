Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* APPLE gagne 1,2% en avant-Bourse après qu'Evercore ISI a relevé son objectif de cours à 215 dollars, jugeant le potentiel de croissance sous-évalué par le marché.

* BOEING est en discussion avec d'autres compagnies aériennes sur une éventuelle commande du 737 MAX après avoir reçu une lettre d'intention pour 200 exemplaires de cet appareil de la part d'IAG au salon aéronautique du Bourget, a déclaré jeudi le directeur commercial de l'avionneur américain. Le titre prend 1,4% en avant-Bourse.

* ALIBABA prend 3,1% dans les échanges avant-Bourse après avoir enregistré des ventes records en Chine lors d'une campagne promotionnelle de 18 jours.

* ORACLE gagne 6,9% en avant-Bourse après avoir battu le consensus au quatrième trimestre, tant au niveau du chiffre d'affaires que du bénéfice, grâce notamment à l'informatique dématérialisée et aux licences.

* SLACK TECHNOLOGIES - La messagerie électronique professionnelle fait ses premiers pas sur le New York Stock Exchange ce jeudi et pourrait être valorisée autour de 16 milliards de dollars selon une source proche du dossier. La société a opté pour une cotation "directe", sans offre publique de vente de titres. Le cours de référence a été fixé à 26 dollars.

* TESLA - Goldman Sachs a abaissé son objectif de cours à 158 dollars contre 200 dollars auparavant, le ramenant 34% en dessous de l'objectif de cours médian de Wall Street, et réaffirme sa recommandation à "vendre", estimant que le marché est trop optimiste sur la demande. Le titre perd 1,6% à 222,75 dollars en avant-Bourse.

* CARNIVAL - Le groupe de croisières chute de 7,6% en avant-Bourse après la révision à la baisse de sa prévision de bénéfice annuel, qu'il explique par les restrictions américaines touchant le tourisme à Cuba, des problèmes techniques et le report de la mise en service d'un nouveau bateau. Ses concurrents ROYAL CARIBBEAN CRUISES et NORWEGIAN CRUISE LINE cèdent autour de 5% et 4% respectivement.

* AMERICAN OUTDOOR - Le fabricant d'armes prend autour de 10% en avant-Bourse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

* DELL TECHNOLOGIES gagne 2% en avant-Bourse, Deutsche bank ayant entamé le suivi du titre avec une recommandation à l'achat.

* HP INC, MICROSOFT, DELL et INTEL s'opposent à la proposition du président Donald Trump d'inclure les PC portables et les tablettes parmi les produits chinois ciblés par des droits de douane car ces derniers feraient augmenter le prix des portables et des tablettes d'au moins 19% aux Etats-Unis.

* AECOM - Le titre du groupe spécialisé dans les infrastructures prend 4% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce par le fonds activiste Starboard Value de l'envoi d'une lettre au conseil d'administration du groupe réclamant une remise en cause de la stratégie et la vente de certains actifs.

(Service Marchés)