Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* BANQUES - La Réserve fédérale a approuvé les projets en matière de fonds propres de toutes les banques soumises aux tests cette année, dont BANK OF AMERICA, JPMORGAN CHASE et CITIGROUP, et dit que les grandes banques du pays avaient toutes des fonds propres élevés. En avant-Bourse, Bank of America et GOLDMAN SACHS gagnent 2,4%, WELLS FARGO, JPMorgan prennent environ 1,5%.

* BOEING espère obtenir le feu vert à une reprise des vols de son appareil 737 MAX en octobre au plus tôt, a dit jeudi un responsable de l'avionneur, ce qui va obliger les compagnies aériennes à de nouvelles annulations de vols.

* APPLE a annoncé jeudi que son directeur du design, Jony Ive, un proche de Steve Jobs qui a joué un rôle clé dans la relance du groupe à la fin des années 1990, allait quitter la firme pour fonder sa propre société. L'action recule de 0,6% en avant-Bourse.

* NIKE a publié jeudi soir d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 4% à 10,18 milliards de dollars, un chiffre supérieur aux attentes, mais a annoncé un bénéfice moins bon que prévu, le géant américain des articles de sport ayant investi davantage en marketing et lancements de produits.

* CONSTELLATION BRANDS grimpe de 6% en avant-Bourse, le propriétaire de la bière Corona ayant annoncé vendredi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, à 2,10 milliards de dollars contre 2,07 milliards de dollars prévu par les analystes, selon les données I/B/E/S de Refinitiv.

* PG&E chute de 5,4% à 22,66 dollars après l'ouverture par la Commission californienne des services aux collectivités (CPUC) d'une enquête susceptible d'aboutir à des sanctions financières contre la compagnie d'électricité pour sa responsabilité dans le déclenchement d'incendies de forêt dans le nord de la Californie en 2017.

* TESLA a annoncé vendredi qu'un module de batterie était à l'origine de l'incendie d'une Model S à Shanghai au mois d'avril et qu'il avait modifié les réglages des Model S et Model X au terme de l'enquête interne sur ce sinistre.

* BLACKSTONE - Merlin Entertainments, propriétaire du musée de cire Madame Tussauds à Londres, va être racheté pour 5,9 milliards de livres (6,6 milliards d'euros), dette comprise, par un consortium composé de Kirkbi, le véhicule d'investissement de la famille fondatrice de Lego, de Blackstone et de l'OIRPC, le fonds de retraites du Canada.

* PFIZER a annoncé jeudi avoir nommé un ancien Commissaire de la Food and Drug Administration (FDA), Scott Gottlieb, à son conseil d'administration, avec effet immédiat. Il a également fait savoir vendredi que son traitement Zirabev, biosimilaire au médicament blockbuster Avastin commercialisé par Roche, avait reçu le feu vert de la FDA pour une mise sur le marché.

* METLIFE va céder ses activités à Hong Kong à FWD, la compagnie d'assurance détenue par le magnat Richard Li, ont annoncé vendredi les deux groupes sans révéler les modalités financières de l'accord.

* VISA a annoncé vendredi l'acquisition de la société de protection des paiements Verifi.

(Service Marchés)