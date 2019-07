Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* Les valeurs exposées aux tensions commerciales, comme les grands groupes industriels BOEING et CATERPILLAR ou les fabricants de semi-conducteurs, devraient profiter de l'annonce de la reprise des négociations entre les Etats-Unis et la Chine samedi lors du sommet du G20 à Osaka. ADVANCED MICRO DEVICES NVIDIA et MICRON TECHNOLOGY gagnent entre 4,3% et 5% dans les transactions en avantBourse.

* APPLE - Le groupe est "le vainqueur du G20", juge Wedbush, qui estime qu'une solution au conflit commercial sur les droits de douane entre les Etats-Unis et la Chine pourrait se traduire par une hausse de 20 à 25 dollars du cours du groupe à la pomme au cours des mois à venir. L'intermédiaire confirme sa recommandation à "surperformance" et son objectif à 12 mois à 235 dollars.

* Les VALEURS CHINOISES cotées à Wall Street montent en avant-Bourse après l'accord annoncé samedi par Donald Trump et Xi Jinping: ALIBABA GROUP prend 3%, BAIDU 2,8% et JD.COM 3,8%, NIO 5,1%.

* APPLIED MATERIALS, numéro un mondial des équipements de fabrication de semi-conducteurs, a annoncé lundi le rachat du japonais Kokusai Electric pour 2,2 milliards de dollars (1,94 milliard d'euros) au groupe de capital-investissement KKR. Le titre Applied Materials gagnait 3,5% dans les échanges en avant-Bourse.

* GENESEE & WYOMING - Le groupe canadien de capital-investissement Brookfield Asset Management a conclu le rachat du groupe de transport ferroviaire pour 8,4 milliards de dollars, dette incluse (7,4 milliards d'euros). Le titre gagne 10% en avant-Bourse pour se rapprocher du prix de l'offre.

* ANAPLAN - Goldman Sachs a relevé sa recommandation sur le spécialiste des logiciels de planification dématérialisés à "acheter" contre "neutre".

