Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* APPLE - Rosenblatt abaisse sa recommandation à "vendre" contre "neutre", avec un objectif de cours de 150 dollars, en disant prévoir un ralentissement de la croissance des ventes d'iPhone au second semestre. Le titre perd 1,6% dans les transactions en avant-Bourse.

* BOEING - Le titre cède 1,4% en avant-Bourse après l'annonce par la compagnie saoudienne flyadeal qu'elle ne confirmerait pas une commande de 737 MAX évaluée à 5,9 milliards de dollars (5,26 milliards d'euros), au profit d'Airbus A320.

* Le secteur des équipements de fabrication de semi-conducteurs recule en avant-Bourse après l'abaissement de l'opinion de D.A. Davidson & Co à "neutre". APPLIED MATERIALS, LAM RESEARCH et ICHOR HOLDINGS perdent entre 1,6% et 3%.

* ADVANCED MICRO DEVICES gagne 1,2% en avant-Bourse au lendemain de nouveaux processeurs utilisant la technologie de gravure à sept nanomètres.

* FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, WORLDPAY - L'union européenne a donné son feu vert lundi au rachat de Worldpay, spécialiste des paiements, par FIS, une opération de 35 milliards de dollars (30,9 milliards d'euros).

* SYMANTEC gagne 5% dans les échanges en avant-Bourse après que Jefferies a relevé son objectif de cours à 24 dollars contre 19 dollars auparavant en évoquant les informations sur un possible rachat par Broadcom.

* JOHNSON CONTROLS - JPMorgan a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "sous-pondérer".

(Service Marchés)