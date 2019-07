Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* CISCO SYSTEMS a annoncé l'acquisition du fabricant de composants optiques ACACIA COMMUNICATIONS pour 2,84 milliards de dollars en numéraire ou 70 dollars par action, soit une prime de 46% par rapport au cours de clôture de vendredi. L'action Acacia s'envole de 40,9% à 67,70 dollars en avant-Bourse tandis que Cisco abandonne 0,7%.

* PEPSICO gagne 1,2% dans les échanges d'avant-Bourse après l'annonce de résultats meilleurs que prévu pour son deuxième trimestre clos le 15 juin, avec un chiffre d'affaires en hausse de 2,2% à 16,45 milliards de dollars. Le rival COCA-COLA abandonne pour sa part 0,2%.

* BOEING devrait annoncer une baisse de ses livraisons au deuxième trimestre, conséquence de l'immobilisation au sol de son 737 MAX depuis la mi-mars. L'annonce de l'annulation d'une commande d'une compagnie saoudienne a fait baisser le titre de l'avionneur de 1,33% lundi, dans la crainte d'autres déconvenues à venir.

* BANQUES - La Réserve fédérale tient une conférence, probablement ouverte par son président Jerome Powell, sur l'efficacité des tests de résistance auxquels sont soumises les grandes banques depuis la crise financière de 2007-2009.

* NORTHROP GRUMMAN - Kathy Warden, directrice générale depuis le 1er janvier, occupera aussi la fonction de présidente du conseil d'administration à compter du 1er août en remplacement de Wes Bush, a annoncé le groupe de défense mardi.

* SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA HOLDINGS grimpe de 4,5% en avant-Bourse. La holding créée par les capital-risqueurs Social Capital et Hedosophia a annoncé sa fusion avec Virgin Galactic, la société de tourisme spatial de Richard Branson, afin d'accélérer son développement.

* ALTIMMUNE bondit de 19% à 2,95 dollars avant l'ouverture après l'annonce du rachat de la société non cotée Spitfire Pharma, qui lui donne accès à un traitement expérimental de la maladie du foie NASH.

* DAVITA cède 2,7% en avant-Bourse et le titre coté à New York de FRESENIUS MEDICAL CARE plus de 3% à la veille de l'annonce attendue de mesures gouvernementales pour réorganiser le marché des dialyses aux Etats-Unis, contrôlé à 70% par les deux groupes.

* LEVI STRAUSS - Le fabricant de jeans publie après la clôture ses résultats trimestriels, les deuxièmes depuis son retour en Bourse le 21 mars.

* SQUARE avance de 0,9% à 75,15 dollars en avant-Bourse après un relèvement de Raymond James, passé de "sous-performance" à "performance en ligne" sur le spécialiste du traitement des paiements.

* MARRIOTT INTERNATIONAL et HILTON WORLDWIDE HOLDINGS - JPMorgan a ramené sa recommandation de "surpondérer" à "neutre" sur les deux groupes hôteliers.

* MYRIAD GENETICS cède 2,1% avant l'ouverture après un abaissement de recommandation de Cowen & Co, passé de "surperformance" à "performance en ligne" sur le spécialiste des diagnostics moléculaires.

(Service Marchés)