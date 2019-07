Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* VALEURS TECHNOLOGIQUES - Le Sénat français a voté définitivement jeudi l'instauration d'une taxe de 3% sur les revenus des grands acteurs du numérique, ciblant notamment les groupes ALPHABET, APPLE, FACEBOOK ou encore AMAZON. Le président américain, Donald Trump, a ordonné mercredi à son administration d'ouvrir une enquête sur cette "taxe Gafa", un processus qui pourrait déboucher sur l'imposition par les Etats-Unis de droits de douane sur les produits français ou autres mesures de rétorsion commerciales.

* DELTA AIR LINES gagne 2,1% à 60,75 dollars en avant-Bourse après avoir publié un bénéfice trimestriel meilleur que prévu et relevé sa prévision de bénéfice annuel. Dans son sillage, SOUTHWEST AIRLINES, AMERICAN AIRLINES, UNITED AIRLINES et JETBLUE AIRWAYS prennent entre 0,5 et 1,8% en avant-Bourse.

* BED BATH & BEYOND recule d'environ 5% dans les échanges avant-Bourse après avoir publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur à ses propres prévisions et des prévisions de résultats annuels jugées décevantes.

* LOCKHEED MARTIN a renoncé à la fermeture d'une usine d'hélicoptères située en Pennsylvanie après que Donald Trump a demandé à son directeur exécutif d'y poursuivre les activités, a annoncé le groupe de défense mercredi sur Twitter.

* WEIGHT WATCHERS gagne environ 3% à 22,49 dollars en avant-Bourse après le relèvement de recommandation de JPMorgan à "neutre" contre "sous-pondérer".

* FREEPORT-MCMORAN prend 2% en avant-Bourse après le relèvement de recommandation de Deutsche Bank à l'achat.

* MICROSOFT - Cowen and Company entame le suivi du titre avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours de 150 dollars.

