Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* COLGATE-PALMOLIVE a annoncé jeudi l'acquisition du français Laboratoires Filorga Cosmétiques pour 1,50 milliard d'euros afin de se renforcer sur le segment des soins anti-âge.

* FORD prend 0,7% en avant-Bourse sur des anticipations d'un investissement de Volkswagen dans son activité de véhicules autonomes.

* HILLENBRAND, un spécialiste des équipements industriels, va racheter le groupe d'équipements de traitements du plastique MILACRON pour environ deux milliards de dollars en numéraire et en actions, ont annoncé les deux groupes vendredi. L'action Milacron bondit de 23% en avant-Bourse.

* MORGAN STANLEY, JPMORGAN CHASE et GOLDMAN SACHS gagnent entre 0,5% et 1% en avant-Bourse, profitant à la fois de la remontée des rendements obligataires et du relèvement des objectifs de cours de Citigroup avant les publications de résultats.

* ILLUMINA - Le laboratoire spécialisé dans le séquençage génétique chute de 16,1% en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes.

* ACCENTURE - Le groupe de conseil a annoncé jeudi la nomination de Julie Sweet, actuelle patronne des activités américaines, au poste de directrice générale à partir de septembre. David Rowland, qui assurait l'intérim après le départ pour raisons de santé de Pierre Nanterme, décédé en janvier, a pour sa part été nommé président exécutif.

* CAMPBELL SOUP a annoncé vendredi qu'il allait céder sa branche danoise Kelsen Group à une filiale de Ferrero pour 300 millions de dollars (266 millions d'euros).

(Service Marchés)