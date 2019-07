Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* CITIGROUP gagne 0,7% dans les échanges d'avant-Bourse après la publication de résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes. JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group et Wells Fargo, qui publieront à leur tour mardi, avancent de 0,4 à 0,7% dans la foulée.

* SYMANTEC chute de 18% en avant-Bourse alors que BROADCOM grimpe de 2,7%. Selon la chaîne CNBC, les négociations sur la reprise de Symantec par Broadcom ont échoué, le spécialiste de la cybersécurité refusant un prix inférieur à 28 dollars par action.

* CIRCOR plonge de plus de 16% en avant-Bourse après l'annonce par CRANE qu'il renonçait à améliorer son offre de rachat à 48 dollars par action et mettait un terme aux discussions avec son rival sur le marché des pompes et valves.

* BOEING cède 1,3% en avant-Bourse alors que le Wall Street Journal croit savoir que le 737 MAX, cloué au sol depuis la mi-mars, ne reprendra pas du service avant 2020. L'information a contribué à propulser le concurrent Airbus à un nouveau record à la Bourse de Paris.

* GILEAD SCIENCES va investir 5,05 milliards de dollars (4,5 milliards d'euros) pour se renforcer au capital de la société de biotechnologies belge Galapagos et nouer un partenariat mondial de 10 ans avec cette dernière. L'action cotée à Wall Street de Galapagos bondit de 15,3% avant l'ouverture.

* FACEBOOK - La Commission fédérale du commerce (FTC) des Etats-Unis a approuvé un règlement de l'ordre de cinq milliards de dollars avec le réseau social au terme de son enquête sur l'usage des données des usagers par ce dernier, a déclaré vendredi une source proche du dossier.

* Le titre coté à New York de TEVA perd 5% à 8,79 dollars en avant-Bourse, entraînant ENDO INTERNATIONAL (-4,9%). Morgan Stanley a réduit sa recommandation sur Teva à "sous-performance" au lieu de "performance en ligne", avec un objectif de cours ramené de 16 à 6 dollars. L'intermédiaire pointe un risque lié à "l'exposition historique" du laboratoire aux opioïdes, en citant également Endo.

* GENERAL ELECTRIC cède 1% en avant-Bourse. Selon des traders, UBS a abaissé sa recommandation sur le groupe industriel à "neutre" au lieu d'"achat".

* WESTROCK, PACKAGING CORP OF AMERICA et INTERNATIONAL PAPER cèdent entre 2,1% et 3,1% en avant-Bourse en réaction à des commentaires négatifs d'analystes.

* TIFFANY et L BRANDS perdent respectivement 1,1% et 2% en avant-Bourse après un abaissement de recommandation de Citigroup, passé "d'achat" à "neutre" sur les deux valeurs.

* HILTON WORLDWIDE/MARRIOTT - Longbow Research abaisse sa recommandation sur les deux groupes hôteliers à "neutre" contre "achat".

