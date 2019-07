Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* JPMORGAN CHASE recule légèrement en avant-Bourse dans l'attente de la publication de ses résultats du deuxième trimestre. Les analystes prévoient en moyenne sur un bénéfice par action en hausse de 9% à 2,50 dollars, avec des revenus de 28,9 milliards (+1,8%), selon le consensus IBES Refinitiv.

* GOLDMAN SACHS publie également ses résultats trimestriels avant l'ouverture. Les analystes attendent en moyenne un recul de 18% du bénéfice par action, à 4,89 dollars, et un produit net bancaire en baisse de 6,1% à 8,83 milliards, d'après Refinitiv.

* JOHNSON & JOHNSON ouvre le bal des publications du secteur pharmaceutique. Le marché anticipe un bénéfice par action en hausse de 17% à 2,46 dollars, sur un chiffre d'affaires de 20,29 milliards (-2,6%), selon Refinitiv.

* APPLE, AMAZON.COM, FACEBOOK et Google (groupe ALPHABET) seront interrogés mardi sur les questions de concurrence sur internet lors d'une audition devant le comité antitrust de la Commission judiciaire de la Chambre des représentants. Facebook est aussi convoqué au Sénat pour des questions sur son projet de monnaie Libra.

* TESLA abandonne 1,3% en avant-Bourse. Le constructeur de voitures électriques a baissé mardi le prix de sa Model 3, son modèle le plus populaire, et a abandonné les versions standard de ses Model X et S pour simplifier son offre quelques jours après l'annonce d'un nombre record de livraisons.

* PROLOGIS a annoncé lundi soir l'achat d'un portefeuille de propriétés industrielles du groupe Black Creek pour un montant de l'ordre de quatre milliards de dollars en numéraire.

(Service Marchés)