Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* MICRON TECHNOLOGY bondit de près de 4% en avant-Bourse, APPLIED MATERIALS gagne 2,9% et ADVANCED MICRO DEVICES avant la tenue d'une réunion entre Larry Kudlow, conseiller économique de la Maison blanche, et des représentants de fabricants de semi-conducteurs et de logiciels au sujet de l'interdiction des ventes au chinois Huawei. Micron profite aussi d'un relèvement de recommandation de Goldman Sachs, de "neutre" à "achat", selon des traders.

* DISNEY gagne 1% en avant-Bourse. "Le Roi Lion" a rapporté 185 millions de dollars (165 millions d'euros) au box-office américain ce week-end, deuxième meilleur démarrage de l'année aux Etats-Unis après "Avengers : Endgame" qui a, lui, dépassé dimanche "Avatar" comme film le plus rentable de l'histoire avec plus de 2,8 milliards de dollars de recettes depuis sa sortie en avril.

* FACEBOOK et ALPHABET, la maison mère de Google, gagnent entre 0,3% et 0,6% en avant-Bourse dans l'anticipation de bons résultats trimestriels cette semaine. Facebook publiera mercredi après la clôture et Alphabet jeudi.

* AMAZON.COM avance de 0,5% à 1.974,34 dollars en avant-Bourse, après quatre séances de pertes. Le distributeur en ligne a fait état de ventes records pour son cinquième Prime Day la semaine dernière, prolongé de 12 heures cette année. KeyBanc Capital Markets a relevé son objectif de cours de 100 dollars à 2.200 dollars dans la perspective de bons résultats le 25 juillet.

* HALLIBURTON s'adjuge 1,2% en avant-Bourse. Le groupe parapétrolier a annoncé lundi un bénéfice net en forte baisse de 85% mais meilleur que prévu, la hausse de ses revenus à l'international ayant compensé une faiblesse en Amérique du Nord, son principal marché.

* LENNOX INTERNATIONAL - Le fournisseur de solutions de chauffage et de climatisation décroche de 6% à 263,01 en avant-Bourse après avoir revu à la baisse ses prévisions de résultats de 2019.

* BOEING a annoncé vendredi soir la finalisation d'une commande de 20 avions 787 Dreamliner par Korean Air, d'une valeur de 6,3 milliards de dollars (5,6 milliards d'euros) au prix catalogue.

* LOCKHEED MARTIN a remporté un contrat de 1,48 milliard de dollars pour la construction du système de missiles de défense THAAD en Arabie saoudite, a annoncé le Pentagone vendredi.

* EQUIFAX - Le spécialiste des évaluations de profils de crédit va devoir payer au moins 575 millions de dollars pour clore les enquêtes sur un piratage massif dont il a été la cible en 2017, a annoncé lundi la Commission fédérale du commerce (FTC).

* BUNGE - Le géant du négoce de céréales s'adjuge 7,3% en avant-Bourse après l'annonce de la création d'une coentreprise dans les bioénergies avec le britannique BP.

* INTEC PHARMA plonge de 76,3% à 71 cents avant l'ouverture, ajoutant à une chute de 60,3% de son cours de Bourse cette année. Le laboratoire israélien coté sur le Nasdaq a fait état de résultats décevants d'essais de phase clinique d'un traitement des symptômes de la maladie de Parkinson.

* DURECT bondit à l'inverse de 40% à 1,02 dollar après l'annonce d'un accord de coopération avec GILEAD SCIENCES qui va utiliser sa technologie Saber pour des traitements injectables contre le VIH.

* WHIRLPOOL publie ses résultats après la clôture.

* UBER TECHNOLOGIES - HSBC démarre le suivi par une recommandation de "conserver" et un objectif de cours de 49 dollars.

