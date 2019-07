Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* COCA-COLA s'adjuge 3,5% en avant-Bourse. Le géant d'Atlanta a annoncé mardi des résultats globalement conformes aux attentes pour la période avril-juin et relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel à la faveur d'une forte demande pour ses boissons gazeuses et ses cafés.

* UNITED TECHNOLOGIES progresse de 2,4% dans les échanges d'avant-Bourse. Le conglomérat industriel, fabricant des moteurs d'avions Pratt & Whitney, des ascenseurs Otis et des climatiseurs Carrier, a publié mardi des résultats meilleurs que prévu et relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

* TRAVELERS abandonne 1,5% en avant-Bourse. Le groupe d'assurance a publié mardi un bénéfice net en hausse de 6,3% mais inférieur aux attentes pour le deuxième trimestre.

* APPLE est en négociations avancées avec INTEL en vue du rachat de l'activité de puces pour modems de smartphones du fabricant de semi-conducteurs, a rapporté lundi le Wall Street Journal en citant des sources proches du dossier. L'action Intel gagne 1,2% en avant-Bourse et Apple avance de 0,7%.

* LOCKHEED MARTIN a publié mardi un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu et a relevé ses prévisions 2019 pour la deuxième fois en trois mois, profitant d'une demande accrue pour ses missiles et chasseurs F-35. Le titre du groupe de défense gagne 2,1% en avant-Bourse.

* KIMBERLY-CLARK, le fabricant des Kleenex, gagne 2% à 137 dollars avant l'ouverture en réaction à un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et à un relèvement de ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

* BIOGEN grimpe de 4,9% en avant-Bourse. Le laboratoire a publié mardi des résultats trimestriels meilleurs que prévu, avec un bénéfice net en hausse de 72% et un chiffre d'affaires de 3,62 milliards de dollars, et relevé dans la foulée ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

* WHIRLPOOL a annoncé lundi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et a relevé sa prévision de bénéfice annuel, le fabricant d'appareils électroménagers ayant relevé les prix de ses machines à laver et équipements de cuisine pour compenser la hausse de ses coûts de production liée à la hausse des droits de douane aux Etats-Unis sur l'acier et l'aluminium. Le titre perdait néanmoins 1,3% en après-Bourse.

* INTERPUBLIC GROUP OF COS - Le groupe publicitaire a annoncé mardi un chiffre d'affaires de 2,13 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre (hors acquisition d'Acxiom annoncée début juin), en hausse de 9,1%, avec une croissance organique de 3%.

* HASBRO grimpe de 6,2% avant l'ouverture, dans de petits volumes. Le fabricant de jouets a publié mardi des résultats meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 8,9% à 984,5 millions de dollars.

* HARLEY-DAVIDSON rétrograde de 4% en avant-Bourse. Le fabricant de motos, pénalisé par la hausse des tarifs douaniers et une demande en baisse aux Etats-Unis, a fait état d'un bénéfice en recul de 19,3% au deuxième trimestre, à 195,63 millions de dollars, et il a réduit de 5.000 unités sa prévision de ventes pour l'ensemble de l'année, à 212.000-217.000 motos.

* VISA et TEXAS INSTRUMENTS publient leurs résultats trimestriels à la clôture. Les analystes prévoient en moyenne un bénéfice par action de 1,32 dollar pour le premier et de 1,22 pour le second, d'après IBES Refinitiv.

* SNAP, le propriétaire de l'application Snapchat qui publie également ses comptes à la clôture, s'adjuge 3,1% en avant-Bourse en réaction à un relèvement de recommandation de Stifel, passé de "conserver" à "achat" avec un objectif de cours porté de 13 à 17 dollars.

