Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* AMERICAN AIRLINES recule de 1,7% en avant-Bourse après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes.

* FACEBOOK a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, le réseau social continuant de prospérer malgré les critiques dont il fait l'objet de la part des autorités. Très volatile dans les échanges après la clôture, l'action gagne 1% dans les échanges avant-Bourse.

* FORD a fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, en raison notamment de la restructuration en cours de ses activités en Europe et en Amérique du Sud. La prévision de bénéfice annuel du deuxième constructeur automobile américain est également inférieure aux attentes des analystes. Le titre perd 5% dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street.

* COMCAST - Le numéro du câble aux Etats-Unis a dégagé un bénéfice trimestriel meilleur que prévu grâce à un nombre d'abonnés internet en hausse mais son chiffre d'affaires est ressorti sous les attentes. L'action prend 1% en avant-Bourse.

* 3M - Le conglomérat américain a annoncé jeudi une baisse de 39,3% de son bénéfice trimestriel, pénalisé par le ralentissement mondial. Mais le maintien de sa prévision de bénéfice annuel permet au titre de prendre 4,2% en avant-Bourse.

* TESLA perd 11,4% jeudi dans les échanges avant-Bourse après avoir annoncé une perte plus marquée que prévue au deuxième trimestre.

* DOW - Le groupe chimique a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu et a réduit ses dépenses annuelles de 25% dans un contexte de tensions commerciales prolongées.

* BRISTOL-MYERS SQUIBB a fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes au titre du deuxième trimestre grâce au dynamisme des ventes de ses médicaments Eliquis et Orencia.

* RAYTHEON a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu et relevé ses objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels, grâce à la hausse des ventes de missiles et d'armes à feu pour navires de guerre. Le titre prend 1,5%.

* HERSHEY a publié un bénéfice trimestriel en hausse de 38%, soutenu par la hausse des prix et la baisse du coût des matières premières. Le titre cède cependant 2,7% avant-Bourse.

* PAYPAL perd 3,7% avant l'ouverture de Wall Street après avoir annoncé une prévision de chiffre d'affaires annuel inférieure aux attentes.

* SALESFORCE.COM a annoncé un partenariat avec le groupe de distribution en ligne ALIBABA car l'éditeur de logiciels américain cherche à étendre sa présence en Chine.

* LAZARD a fait état jeudi d'une contraction de 55% de son résultat net au cours du deuxième trimestre marqué par une baisse de ses revenus, tant dans ses activités de conseil que dans la gestion d'actifs.

* XILINX perd 6% à 124,25 dollars en avant-Bourse après avoir annoncé une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieure aux attentes des analystes.

* ELI LILLY - La Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, a approuvé son traitement de l'hypoglycémie sévère.

* ACTIVISION BLIZZARD prend 2,2% à 47,88 dollars après un relèvement de recommandation de BAML à l'achat.

* AMAZON, ALPHABET et INTEL publieront leur résultats après la clôture de Wall Street.

