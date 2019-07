Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* APPLE abandonne 0,6% en avant-Bourse dans l'attente des résultats de son troisième trimestre publiés à la clôture. Les analystes attendent en moyenne un bénéfice par action en repli à 2,10 dollars contre 2,34 dollars un an plus tôt et un chiffre d'affaires en légère croissance de 0,2% à 53,39 milliards (47,92 milliards d'euros), selon les données de Refinitiv.

* PROCTER & GAMBLE s'adjuge 3,6% à 120,29 dollars dans les échanges d'avant-Bourse, en route pour un record à l'ouverture. Le fabricant des couches Pampers et des rasoirs Gillette a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 17,09 milliards de dollars, en hausse de 3,6% et meilleur qu'attendu, et son bénéfice par action ajusté dépasse aussi le consensus.

* MERCK & CO s'adjuge 3,1% en avant-Bourse. Le groupe pharmaceutique a annoncé un bénéfice trimestriel en hausse de 56,4%, à 2,67 milliards de dollars, sur un chiffre d'affaires en progression de 12,4% à 11,76 milliards, supérieur au consensus IBES Refinitiv qui était à 10,96 milliards.

* ELI LILLY AND CO a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 5,64 milliards de dollars, légèrement au-dessus du consensus qui le prévoyait stable à 5,59 milliards, grâce notaqmment aux ventes de son traitement du diabète Trulicity. L'action avance de 1,5% à 110,35 dollars en avant-Bourse.

* PFIZER recule de 2,3% en avant-Bourse au lendemain d'une baisse de 3,81%. Morgan Stanley a abaissé sa recommandation de "surpondérer" à "pondération en ligne", avec un objectif de cours ramené de 48 à 40 dollars.

* MASTERCARD a annoncé mardi un bénéfice trimestriel en hause de 30,5% à 2,05 milliards de dollars, avec un bénéfice par action ajusté de 1,89 dollar, six cents de plus que le consensus IBES Refinitiv.

* UNDER ARMOUR chute de 10% en avant-Bourse. Le fabricant de chaussures a fait état d'un chiffre d'affaires de 1,19 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, en hausse de 1% et à peu près conforme aux attentes, mais a réduit sa prévision de ventes pour l'ensemble de l'année en Amérique du Nord, son principal marché, où la concurrence est forte.

* NXP SEMICONDUCTORS recule de 7% dans les échanges avant-Bourse après avoir fait état d'un chiffre d'affaires du deuxième trimestre en baisse de 3% à 2,2 milliards de dollars. Le fabricant de puces prévoit en outre une baisse de 7 à 10% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, en rythme annuel.

* MCDERMOTT INTERNATIONAL plonge de 33,1% avant l'ouverture. Le groupe d'ingénierie et de construction d'installations pétrolières, dont le titre a progressé de 54% depuis le 1er janvier, a fait état lundi soir d'une perte au deuxième trimestre et a revu à la baisse ses prévisions de résultat et de chiffre d'affaires pour l'ensmeble de l'année.

* BEYOND MEAT chute de 12,4% en avant-Bourse. Le fabricant de burgers végétaux, dont le titre s'est envolé de 780% depuis ses débuts sur le Nasdaq en mai, a publié lundi soir des résultats meilleurs que prévu et relevé ses prévisions mais il a surpris les investisseurs avec l'annonce de la vente de 3,25 millions de titres, dont une bonne partie provenant de ses actionnaires historiques, officiellement pour financer son développement.

* DISH NETWORK - Le diffuseur de télévision par satellite a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel en baisse mais meilleur que prévu, avec la perte nette de 31.000 abonnés, soit bien moins que l'hémorragie de 252.000 clients que les analystes attendaient selon le consensus FactSet.

* CONOCOPHILLIPS abandonne 0,8% en avant-Bourse. Le producteur indépendant d'hydrocarbures a fait état d'une baisse de 11,6% de son bénéfice trimestriel, sous le coup du recul des cours du brut.

* QUALCOMM et Tencent Holdings ont annoncé un accord de coopération dans les jeux vidéo qui permettrait aux titres du géant chinois de mieux fonctionner sur des appareils dotés de puces du groupe américain, ainsi que la création d'un téléphone mobile adapté aux réseaux 5G.

* LYFT a confirmé lundi soir le départ de son numéro deux Jon McNeill, dont l'annonce par la chaîne CNBC avait auparavant fait baisser le titre de 2,27% en clôture, à son plus bas niveau depuis le 2 juillet. McNeill avait rejoint le groupe de VTC en février 2018 en provenance de Tesla.

