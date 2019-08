Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* GENERAL MOTORS a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, la hausse des marges des ventes de SUV, pickups et crossovers ayant plus que compensé un ralentissement des ventes aux Etats-Unis et en Chine, et a confirmé ses objectifs annuels. L'action gagnait 3% en avant-Bourse.

* QUALCOMM - L'action chute de 7% en avant-Bourse, en raison d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes et de prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice sur le trimestre en cours également inférieures au consensus.

Le spécialiste des semi-conducteurs a de plus abaissé le nombre prévisionnel de smartphones dotés de puces modem qui seraient vendus cette année à 1,7-1,8 milliard d'unités contre 1,8-1,9 milliard précédemment.

* BLACKSTONE - London Stock Exchange a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour acheter Refinitiv dans le cadre d'une transaction de 27 milliards de dollars (24,2 milliards d'euros). Cette opération intervient seulement 10 mois après le rachat à THOMSON REUTERS de ces activités par un consortium dirigé par le fonds BLACKSTONE.

* THOMSON REUTERS a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice d'exploitation pour 2019 et 2020 après avoir publié une croissance organique au deuxième trimestre de 4%, supérieure aux attentes, sa plus forte depuis 2008.

* VERIZON - Le premier opérateur de téléphonie mobile des Etats-Unis gagne 1,3% en avant-Bourse après avoir annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce à un nombre d'abonnés en net en forte hausse.

* OCCIDENTAL PETROLEUM, en butte aux attaques de l'investisseur activiste Carl Icahn au sujet du rachat d'Anadarko Petroleum, a annoncé un bénéfice trimestriel en baisse de 14%, la hausse des cours du brut et des volumes ayant été largement compensée par des ajustements à des contrats de dérivés par une baisse des prix du gaz naturel.

* ZYNGA - L'action du concepteur de jeux vidéo gagnait 1% en après-Bourse, ce dernier ayant relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de réservations à la suite de ses résultats du deuxième trimestre.

* CIGNA - L'assureur maladie a relevé sa prévision de bénéfice ajusté pour l'année après avoir dégagé un bénéfice en hausse de 75% au deuxième trimestre grâce aux revenus tirés de sa filiale de services de santé. Le titre gagne 5,2% à 178,80 dollars en avant-Bourse.

* PRUDENTIAL - L'assureur vie a dégagé un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes en raison des mauvaises performances des polices individuelles et des plans retraite.

* METLIFE - L'assureur vie a dégagé un bénéfice trimestriel doublé grâce à de fortes plus-values dans les produits dérivés, alors qu'au contraire les primes et honoraires ont chuté de 29%.

* AVON a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, affecté par une demande en baisse pour ses produits de beauté en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

* YUM BRANDS a annoncé jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels meilleurs que prévu grâce au dynamisme de ses chaînes de restaurations rapides KFC, Pizza Hut et Taco Bell. Le titre prend 2,5% à 115,35 dollars en avant-Bourse.

* ARCHER DANIELS MIDLAND, géant américain du négoce de matières premières, a vu son bénéfice ajusté chuter de 41,3% au deuxième trimestre, pénalisé par une météo défavorable aux Etats-Unis et par les tensions commerciales.

* FITBIT - Le fabricant d'objets connectés portables anticipe au troisième trimestre un chiffre d'affaires inférieur aux attentes des analystes et a abaissé sa prévision de ventes annuelles, projetant une baisse des ventes de montres connectés et une baisse des prix de vente moyens. L'action perd 17% en avant-Bourse.

(Service Marchés)