Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* EXXON MOBIL a fait état vendredi d'un repli de 21% de son bénéfice trimestriel, pénalisé par la baisse des prix du gaz naturel et des coûts de maintenance plus élevés. Le titre gagne toutefois 2,7% en avant-Bourse.

* CHEVRON gagne 1,1% en avant-Bourse dans le sillage de son concurrent. Le groupe doit également publier ses résultats trimestriels avant l'ouverture, au lendemain d'une chute de près de 8% des cours du brut qui a fait trébucher le cours de Bourse de 1,93%.

* APPLE perd 1% en avant-Bourse après avoir déjà perdu 2,16% jeudi en réaction à l'annonce par le président Donald Trump de droits de douane sur 300 milliards de dollars (270 milliards d'euros) d'importations chinoises supplémentaires.

* Le secteur des SEMI-CONDUCTEURS devraient également être affecté par l'escalade des tensions commerciales à l'ouverture: MICRON TECHNOLOGY, NVIDIA, APPLIED MATERIALS et INTEL perdent entre 1% et 3% en avant-Bourse.

* SPRINT, T-MOBILE US - Le Texas, contrôlé par les Républicains, s'est joint jeudi à 13 autres Etats américains, tous démocrates, qui cherchent à bloquer le projet de fusion entre les deux opérateurs mobiles au motif qu'il entraînera une hausse des tarifs pour les consommateurs. Un juge a reporté au 9 décembre l'audience sur le dossier.

* AMAZON.COM - La Fed a examiné les activités d'Amazon dans le "cloud", signe d'une plus grande vigilance des autorités vis-à-vis des géants du numérique, rapporte le Wall Street Journal. https://on.wsj.com/318gQ3I

* FERRARI a déçu les investisseurs vendredi en ne relevant pas ses prévisions pour 2019 malgré de solides résultats au premier semestre, faisant basculer l'action nettement dans le rouge à Milan.

* NEWELL grimpe de 6% en avant-Bourse après avoir annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel.

* NETAPP - L'action du spécialiste du stockage de données plonge d'environ 19% en avant-Bourse après qu'il a abaissé ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires trimestriels et annuels.

* SQUARE a publié des résultats inférieurs au consensus, du fait de lourds investissements dans son application de transfert de paiements Cash App, et a annoncé la cession de sa plate-forme de commandes de repas Caviar à DoorDash pour 410 millions de dollars. Le titre du groupe de Jack Dorsey, qui dirige par ailleurs Twitter, cédait 8,5% en avant-Bourse.

* GOPRO chutait de 12% dans les échanges d'après-Bourse jeudi après l'annonce d'un bénéfice par action et d'un chiffre d'affaires inférieurs aux attentes, le fabricant de caméras d'action souffrant de la concurrence de plus en plus forte des smartphones.

* PINTEREST - Le site de partage de photos bondit de 17% en avant-Bourse vendredi après avoir relevé ses prévisions de ventes pour l'année et annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes grâce à un nombre d'utilisateurs actifs en hausse.

* GODADDY - Le fournisseur de noms de domaines internet a annoncé la démission de son directeur général Scott Wagner ainsi qu'une perte trimestrielle imputable à une médiocre croissance de la clientèle et à une hausse des coûts. Il a toutefois confirmé son objectif de chiffre d'affaires annuel mais l'action perdait 5% en après-Bourse.

* QORVO - L'action du spécialiste des puces de fréquences radio gagne 1,6% en avant-Bourse, ce fournisseur d'Apple ayant dégagé au premier trimestre de son exercice un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs au consensus. Il projette au deuxième trimestre un CA qui est aussi au-dessus du consensus Refinitiv.

* CAMPBELL SOUP a confirmé vendredi avoir signé un accord de vente de sa filiale australienne de snacks Arnott's et d'une partie de ses opérations internationales à KKR pour 2,2 milliards de dollars.

(Service Marchés)