Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* APPLE recule de 2,5% en avant-Bourse dans un marché plombé par l'impasse des négociations commerciales sino-américaines. Le titre a déjà perdu 4,23% depuis les annonces jeudi de Donald Trump de droits de douane sur 300 milliards de dollars (270 milliards d'euros) d'importations chinoises supplémentaires.

* FACEBOOK, AMAZON.COM, NETFLIX et ALPHABET cèdent entre 2,4% et 1,7% avant l'ouverture.

* BOEING et CATERPILLAR, particulièrement exposés au marché chinois, perdent respectivement 2% et 1,3%.

* Les VALEURS CHINOISES du secteur technologique cotées à Wall Street sont aussi impactées par les tensions sur le commerce: ALIBABA, JD.COM, NIO et BAIDU lâchent entre 3% et 2,2% dans les transactions électroniques.

* BERKSHIRE HATHAWAY, le conglomérat dirigé par le milliardaire Warren Buffett, a annoncé samedi une baisse de son bénéfice trimestriel plus importante que prévu à cause de la faiblesse de ses résultats dans l'assurance, le ralentissement économique et les tensions commerciales entre Pékin et Washington.

* LINDE, le groupe de gaz industriels né de la fusion entre l'allemand Linde et l'américain Praxair de nouveau relevé lundi sa prévision de bénéfice net par action (BPA), ajusté et pro forma, pour 2019 au vu de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Le titre coté à Francfort grimpe de plus de 3% à la mi-journée.

* TYSON FOODS a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 10,89 milliards de dollars, en hausse de 8,3% mais inférieur aux attentes des analystes, le numéro un américain de la transformation de viande ayant subi le contrecoup de la baisse des prix du poulet. L'action a d'abord cédé du terrain en avant-Bourse avant de s'orienter à la hausse (+0,3%).

* FOX a annoncé lundi le rachat de Credible Labs dans le cadre d'une opération valorisant le courtier en ligne à 397 millions de dollars, le groupe de médias cherchant de nouveaux leviers de croissance après la vente d'actifs dans le cinéma et la télévision à Disney.

* TEXTRON - L'action gagne 3,1% en avant-Bourse, le constructeur des jets d'affaires Cessna ayant annoncé explorer ses possibilités pour sa filiale Kautex, un fabricant de réservoirs pour véhicules.

