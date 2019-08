Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* Les valeurs automobiles, spécifiquement visées par les décisions de Pékin, sont en net recul dans les échanges en avant-Bourse: GENERAL MOTORS perd 2,2%, FORD 1,9% et TESLA 1,3%.

* Les compagnies pétrolières, également concernées par les nouveaux droits de douane chinois, sont elles aussi dans le rouge: EXXON MOBIL cède environ 1%, CHEVRON 1,5%.

* SALESFORCE - Le spécialiste des logiciels de gestion de la relation client a présenté jeudi une prévision de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieure aux estimations de Wall Street, saluée par un bond de 7% de son action dans les échanges avant l'ouverture.

* GOOGLE a annoncé jeudi que sa plate-forme Youtube avait désactivé 210 chaînes soupçonnées de mener une opération coordonnée de propagande autour du mouvement de contestation à Hong Kong.

* GAP - Le groupe d'habillement a publié jeudi soir des ventes à données comparables trimestrielles en baisse de 4% et inférieures aux attentes, en raison notamment des contre-performances de son enseigne Old Navy. Le titre cède 3,2% dans les échanges avant-Bourse.

* HASBRO - Le fabricant de jouets a annoncé jeudi soir le rachat du groupe britannique ENTERTAINMENT ONE, propriétaire entre autres de la marque Peppa Pig, pour environ quatre milliards de dollars en numéraire. L'action Hasbro chutait de plus de 5% dans les échanges hors séance.

* HP a annoncé jeudi la démission, effective au 1er novembre, de son directeur général, Dion Weisler, qui sera remplacé par Enrique Lores, l'actuel vice-président en charge des activités d'imagerie et d'impression. Le groupe a également fait état d'une hausse moins forte qu'attendu de son chiffre d'affaires trimestriel. Dans les échanges avant-Bourse, l'action HP cède 8,3%, ce qui le ferait ouvrir à un plus bas de deux ans.

* TESLA est en discussions avancées avec le groupe sud-coréen LG Chem en vue de la fourniture de batteries pour équiper des véhicules électriques fabriqués dans son usine de Shanghai, a déclaré une source proche du dossier.

* VMWARE a annoncé jeudi le rachat de PIVOTAL SOFTWARE, un éditeur d'outils de développement et de gestion de logiciels, pour 2,7 milliards de dollars (2,4 milliards d'euros environ) et celui de CARBON BLACK sur la base d'une valeur d'entreprise de 2,1 milliards. En avant-Bourse, l'action Pivotal gagne 7,6% et Carbon Black prend 5,4%.

* AMAZON va prendre une participation minoritaire indirecte dans le groupe indien de grande distribution Future Retail, a annoncé ce dernier jeudi.

* FOOT LOCKER a publié vendredi un chiffre d'affaires et un bénéfice par action inférieurs au consensus Refinitiv IBES. Le titre chute de 11,8% dans les échanges en avant-Bourse.

* INTUIT gagne 5,4% en avant-Bourse et s'achemine vers un record à l'ouverture après la publication d'une perte trimestrielle inférieure aux attentes et d'un chiffre d'affaires meilleur qu'attendue. Au moins six analystes ont relevé leur objectif de cours.

* NIKE - Guggenheim ajoute l'équipementier sportif à sa liste de valeurs préférées.

* MACY'S recule de 1,2% en avant-Bourse, Guggenheim ayant abaissé sa recommandation à "neutre" contre "acheter".

