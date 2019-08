Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* Les valeurs exposées aux tensions commerciales pourraient profiter des dernières déclarations américaines et chinoises laissant espérer une reprise des discussions entre les deux pays, après les surenchères successives de vendredi sur les droits de douane.

* AMGEN a annoncé lundi le rachat à CELGENE de son traitement du psoriasis Otezla pour 13,4 milliards de dollars (12,1 milliards d'euros), une opération qui devrait permettre la mise en oeuvre du projet de fusion à 74 milliards de dollars entre Celgene (bien Celgene) et BRISTOL-MYERS SQUIBB.

* JOHNSON & JOHNSON - Un juge de l'Oklahoma doit rendre sa décision ce lundi dans un dossier visant le groupe pharmaceutique, accusé d'avoir minimisé pendant des années les risques liés à la prise d'opioïdes. Le procureur de l'Etat réclame 17 milliards de dollars à J&J.

* TESLA - Le constructeur de voitures électriques prévoit de relever ses prix en Chine dès vendredi, donc plus tôt que prévu initialement, et pourrait les relever de nouveau en décembre, a-t-on appris de sources proches du dossier.

* PITNEY BOWES - Le spécialiste des matériels et services pour le courrier et le commerce électronique gagne plus de 9% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce de la vente de ses activités de logiciels à Syncsort pour 700 millions de dollars et de son intention de réduire ses coûts.

* LYFT - Guggenheim a relevé sa recommandation à "acheter", disant tabler sur un excédent brut d'exploitation (Ebitda) positif pour le groupe de VTC dès 2021, soit deux ans plus tôt qu'estimé auparavant. Le titre prend environ 2% en avant-Bourse.

* NETAPP - Cowen & Co a relevé sa recommandation à "performance de marché" contre "sous-performance" et porté son objectif de cours à 40 à 45 dollars.

