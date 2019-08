Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* JOHNSON & JOHNSON (J&J) - Un juge de l'Oklahoma a condamné le laboratoire à verser 572 millions de dollars (515,2 millions d'euros) de dommages et intérêts pour avoir contribué à la crise de surconsommation d'opioïdes en usant de méthodes commerciales trompeuses. Ce montant est nettement inférieur à ce que craignaient certains investisseurs et analystes, ce qui permet à l'action de gagner 2% en avant-Bourse. Les titres TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES et ENDO INTERNATIONAL, autres laboratoires vendant des opioïdes, prennent respectivement 3,4% et 6,2%.

* TECHNIPFMC a dévoilé lundi un projet visant à scinder ses activités d'ingénierie et de construction, près de trois ans après la fusion entre le français Technip et l'américain FMC qui lui a donné naissance. L'action cotée à Wall Street a pris 3,93% lundi et le titre coté à Paris est en tête du Stoxx 600 mardi à mi-séance avec un gain de 5,8%. Evercore a relevé son objectif de cours à 45 dollars.

* LIBERTY GLOBAL a déclaré mardi qu'il ne modifierait pas les termes de son projet de vente d'UPC, sa filiale en Suisse, à Sunrise Communications malgré les critiques émises par le premier actionnaire de ce dernier.

* TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT, la filiale de musique en ligne du géant chinois Tencent Holdings, recule de 1,4% en avant-Bourse après les informations de Bloomberg sur l'ouverture d'une enquête des autorités de la concurrence chinoises concernant ses relations avec plusieurs importantes maisons de disques.

* J.M. SMUCKER - Le groupe agroalimentaire, qui possède entre autres les cafés Folgers et le beurre de cacahuète Jif, a publié mardi des ventes trimestrielles inférieures aux attentes et abaissé sa prévision annuelle d'évolution de son chiffre d'affaires. Le titre perd 4,4% en avant-Bourse.

* BILIBILI, site chinois de divertissement en ligne, avance de 1,4% après la publication d'un chiffre d'affaires trimestrielle supérieure au consensus Refinitiv I/B/E/S.

* XEROX - Le titre perd 2,6% en avant-Bourse; JPMorgan a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer".

* VERIZON COMMUNICATIONS - Oppenheimer a relevé sa recommandation sur l'opérateur à "surperformance" contre "performance en ligne".

* T-MOBILE US - Oppenheimer a abaissé sa recommandation sur l'opérateur à "performance en ligne" contre "surperformance".

* WEIGHT WATCHERS - Le titre gagne 5,7% en avant-Bourse après le relèvement de la recommandation de Craig-Hallum, passé à l'achat.

