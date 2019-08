Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* Les valeurs exposées aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine montent après les déclarations chinoises sur les efforts des deux parties en vue d'une reprise des négociations. APPLE et BOEING gagnent plus de 1% dans les transactions en avant-Bourse.

* Le secteur des semi-conducteurs est lui aussi bien orienté: INTEL, QUALCOMM, ADVANCED MICRO DEVICES et NVIDIA prennent entre 0,9% et 2,3%.

* BEST BUY - Le distributeur d'électronique grand public a fait état jeudi d'une hausse de 1,6%, moins soutenue qu'attendu, de ses ventes à données comparables sur le trimestre clos le 3 août et il a resserré sa fourchette de prévision de chiffre d'affaires annuel en évoquant la perspective de la hausse des droits de douane américains sur les produits chinois. Le titre chute de 5,4% dans les transactions en avant-Bourse avant l'ouverture.

* DOLLAR GENERAL - Le distributeur discount a publié jeudi des ventes trimestrielles à données comparables en hausse de 4% et supérieures aux attentes. Le titre gagne 86,4% dans les échanges en avant-Bourse.

* PVH - Le propriétaire des marques Calvin Klein, Tommy Hilfiger et Arrow entre autres a abaissé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuel en arguant de l'impact des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ainsi que des manifestations à Hong Kong.

* BOX a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes mais son action chute de 10% en avant-Bourse, le spécialiste du stockage de données dématérialisé ("cloud") ayant déçu les investisseurs en ne relevant pas ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

* TESLA a annoncé mercredi le lancement d'une offre d'assurance en Californie, son premier marché, un service censé assurer à ses clients des tarifs plus avantageux grâce aux dispositifs de sécurité qui équipent ses modèles.

* OCCIDENTAL PETROLEUM - L'investisseur activiste Carl Icahn, qui cherche à obtenir des sièges au conseil d'administration de la compagnie pétrolière, a déclaré mercredi qu'il s'opposerait aux tentatives de la direction de nommer de nouveaux administrateurs sans prendre en compte ses préconisations.

* TAPESTRY - Cowen & Co a abaissé sa recommandation à "performance de marché" contre "surperformance" sur le titre de la société, jugeant que sa marque Kate Spade manque de potentiel de croissance à court terme.

