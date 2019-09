Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* ALPHABET/FACEBOOK - Des Etats américains vont ouvrir des enquêtes antitrust sur les deux géants de l'internet, rapporte le Wall Street Journal vendredi. Le procureur général du Texas mènera les investigations sur l'impact de Google, la filiale d'Alphabet sur le marché de la publicité numérique, tandis que celui de New York se penchera plus particulièrement sur l'usage des données personnelles par Facebook, ajoute le quotidien financier.

* ALIBABA GROUP a noué une alliance avec NETEASE en lui rachetant pour deux milliards de dollars sa filiale spécialisée dans la vente de produits de luxe importés et en prenant une participation dans son service de musique en streaming.

* GENERAL MOTORS - Une grève de trois jours, de lundi à mercredi, sera suivie par les ouvriers syndiqués sud-coréens à l'appui de revendications salariales, ces derniers craignant en outre qu'une nouvelle usine soit fermée, ont dit des délégués syndicaux vendredi. C'est la première grève d'ampleur depuis que le constructeur a acheté des usines sud-coréennes en 2002.

* CARLYLE et APOLLO préparent des offres concurrentes sur la filiale Arriva de Deutsche Bahn, laquelle fait l'objet d'un appel d'offres qui en est à son dernier stade, selon des sources proches du dossier.

* LULULEMON ATHLETICA - L'action gagne 4,9% dans les transactions en avant-Bourse, l'enseigne de vêtements de yoga ayant relevé ses objectifs annuels à la suite de résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre. Plusieurs intermédiaires ont par ailleurs relevé leur objectif de cours.

* ZUMIEZ - L'action gagne 10,1% en après-Bourse, le distributeur d'articles de confection ayant relevé ses objectifs annuels à l'occasion de la publication de ses résultats du deuxième trimestre.

* COMPAGNIES AÉRIENNES - Berenberg lance le suivi de quatre valeurs du secteur avec une recommandation de "conserver" sur SOUTHWEST AIRLINES et UNITED AIRLINES HOLDINGS (objectifs de cours respectifs de 57 et 95 dollars) et une recommandation d'"achat" sur DELTA AIR LINES et AMERICAN AIRLINES (objectifs de cours respectifs de 72 et 35 dollars).

* ENTERGY - Morgan Stanley a abaissé sa recommandation de "surpondérer" à "pondération neutre" sur le titre et relevé son objectif de cours de 114 à 115 dollars.

* NRG ENERGY - Morgan Stanley a relevé sa recommandation de "pondération neutre" à "surpondérer" sur le titre et relevé son objectif de cours de 47 à 49 dollars

* MARATHON OIL perd 1,8% en avant-Bourse après l'abaissement de l'objectif de cours de Goldman Sachs.

(Service Marchés)