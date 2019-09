Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* Les fabricants de semi-conducteurs, qui réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires en Chine, reculent dans les transactions en avant-Bourse après l'annonce d'une baisse des prix à la production en Chine en août, nouveau signe de ralentissement de la deuxième économique mondiale. QUALCOMM, INTEL et APPLIED MATERIALS cèdent entre 0,6% et 1,1%.

* EXXON MOBIL - Le pétrolier espagnol Repsol poursuit des discussions à un stade avancé pour racheter certains actifs de son homologue américain dans le golfe du Mexique pour un prix de l'ordre du milliard de dollars, a-t-on appris lundi de sources proches du dossier.

* APPLE organise une présentation à la presse à partir de 17h00 GMT, durant laquelle il pourrait dévoiler les modalités de son service de vidéo en ligne et de nouveaux modèles d'iPhone. L'action perd 0,4% à 213,42 dollars en avant-Bourse.

* HD SUPPLY HOLDINGS - Le distributeur de produits industriels chute de 6,7% dans les transactions en avant-Bourse après avoir dit prévoir un chiffre d'affaires inférieur au consensus de Wall Street.

* PG&E - La compagnie d'électricité californienne, placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, a soumis lundi à la justice un plan de réorganisation dans lequel elle propose de payer jusqu'à 16,9 milliards de dollars (15,3 milliards d'euros) aux victimes des incendies pour lesquels sa responsabilité est engagée.

* FORD - Moody's a abaissé lundi soir la note senior du constructeur automobile à Ba1, donc en catégorie spéculative ("junk") avec une perspective stable. Le titre perd 2,9% dans les transactions en avant-Bourse.

* WENDY'S - L'action de la chaîne de restauration rapide perd 8,9% dans les transactions en avant-Bourse, le groupe ayant annoncé que son bénéfice par action annuel ajusté devrait baisser par rapport à 2018 et non augmenter en raison des investissements engagés dans le développement de son offre de petits déjeuners. Guggenheim et BTIG ont ramené leur recommandation sur le titre d'"achat" à "neutre".

* DELTA AIR LINES a fait passer sa participation dans Hanjin Kal, maison mère de la compagnie aérienne sud-coréenne Korean Air Lines, de 5,13% à 9,21%, aidant de ce fait la direction à contrer les visées d'un fonds activiste local.

* DUPONT - Jefferies entame le suivi avec une recommandation d'achat et par un objectif de cours de 85 dollars.

* SCHLUMBERGER - Morgan Stanley a relevé sa recommandation à "surpondérer" et fait du groupe parapétrolier sa valeur privilégiée dans le secteur.

