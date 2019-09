Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* ORACLE a annoncé mercredi que son directeur général Mark Hurd prendrait un congé pour raisons de santé et publié un chiffre d'affaires inférieur au consensus au premier trimestre. L'action perdait près de 5% en après-Bourse.

* SPOTIFY a annoncé jeudi avoir racheté la plateforme musicale SoundBetter sans préciser le montant de l'opération. Créée en 2012, SoundBetter permet d'engager des musiciens, des ingénieurs du son, des producteurs et des paroliers. Elle dit compter plus de 180.000 artistes et professionnels dans son réseau.

* ACTIVISION BLIZZARD - Instinet annonce relever sa recommandation de "neutre" à "acheter" et son cours de Bourse de 49 à 64 dollars.

(Service Marchés)