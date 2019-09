Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* Les valeurs pétrolières montent dans les échanges en avant-Bourse avec les cours du pétrole, dopés par la chute de la production saoudienne après des attaques de drones visant des installations pétrolières du royaume samedi. CHEVRON et EXXON MOBIL gagnent plus de 3%, MARATHON OIL, DEVON ENERGY, HALLIBURTON, HELMERICH AND PAYNE et NOBLE ENERGY entre 7,5% et 10,3%.

* GENERAL MOTORS - L'action du groupe automobile perd environ 3% dans les échanges en avant-Bourse après l'appel à la grève lancé dimanche par le syndicat United Auto Workers (UAW), le premier à l'échelle de l'ensemble des Etats-Unis depuis 12 ans.

* ALDER BIOPHARMACEUTICALS - Le groupe danois Lundbeck a annoncé lundi le rachat d'Alder pour un montant de près de deux milliards de dollars, misant ainsi sur le potentiel du nouveau traitement expérimental des migraines développé par le laboratoire américain. Le projet inclut une prime de 79% sur le cours de clôture de vendredi. L'action Alder bondit de 80,5% dans les échanges en avant-Bourse.

* SQUARE - L'action du spécialiste du traitement des opérations de paiement perd 2% en avant-Bourse. Evercore a abaissé son objectif de cours à 50 dollars contre 64 dollars après avoir réduit ses estimations de résultats pour la période 2020-2023.

* LYFT, UBER TECHNOLOGIES - HSBC a relevé sa recommandation sur les deux groupes à "acheter" contre "conserver".

* RAYTHEON - JPMorgan a relevé sa recommandation à surpondérer" contre "neutre".

(Service Marchés)