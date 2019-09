Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* Plusieurs valeurs du secteur des semi-conducteurs, sensibles aux fluctuations des tensions commerciales, montent dans les transactions en avant-Bourse après les déclarations du secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, sur la reprise prochaine des discussions avec la Chine au niveau ministériel. MICRON TECHNOLOGY, NVIDIA et ADVANCED MICRO DEVICES gagnent entre 0,7% et 1,2%.

* ALPHABET - Google n'a pas à appliquer le "droit à l'oubli" numérique dans le monde entier, a jugé mardi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans le cadre du contentieux entre le géant américain et la Commission nationale informatique et liberté (Cnil) française.

* L'initiative lancée en 2017 par FACEBOOK, TWITTER, Youtube et MICROSOFT visant à retirer le contenu extrémiste sur internet va devenir une structure de surveillance indépendante qui travaillera à "répondre plus vite et de manière plus coordonnée" pour empêcher des attaques comme celle de Christchurch, a annoncé lundi la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern.

* APPLE - Jefferies entame son suivi avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 260 dollars. L'action prend 0,9% en avant-Bourse.

* STARBUCKS - Le Tribunal de l'Union européenne a donné gain de cause mardi à Starbucks qui contestait les 30 millions d'euros réclamés par la Commission européenne pour des arriérés d'impôts aux Pays-Bas. nL5N26F2BV

* UBER a reçu une licence de deux mois seulement pour exercer à Londres, l'autorité des transports de la capitale britannique (TfL) refusant le renouvellement pour cinq ans que sollicitait le service de VTC.

* SNAP prend 2,3% en avant-Bourse après un relèvement de recommandation à "achat" par Guggenheim.

* WYNN RESORTS - L'opérateur de casinos prend 2,6% dans les transactions avant l'ouverture après un relèvement de recommandation par Goldman Sachs, qui passe à l'achat sur la valeur.

* NETFLIX recule de 0,3% en avant-Bourse après l'abaissement de l'objectif de cours de Pivotal Research.

* NIKE, qui doit publier ses résultats trimestriels après la clôture des marchés américains, gagne 0,6% en avant-Bourse.

(Service Marchés)