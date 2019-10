Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* BOEING - Des divergences entre les autorités américaines et européennes pourraient retarder la remise en service du 737 MAX, écrit le Wall Street Journal. Par ailleurs, un syndicat représentant plus de 10.000 pilotes de la compagnie Southwest Airlines a porté plainte contre le constructeur aéronautique, estimant que l'immobilisation du 737 MAX avait eu pour conséquence des pertes de salaires de plus de 100 millions de dollars. Le titre perd 1,4% à 371,25 dollars dans les transactions en avant-Bourse.

* Les VALEURS CHINOISES cotées sur les marchés américains reculent en avant-Bourse après les informations de Bloomberg selon lesquelles l'administration Trump envisage d'interdire aux fonds de pension de l'Etat fédéral d'investir dans ces sociétés. ALIBABA cède 2,7%, JD.COM et BAIDU 1,9%.

* ORACLE veut recruter près de 2.000 personnes pour accélérer le développement de ses activités d'informatique dématérialisée sur de nouveaux marchés dans le monde, a déclaré le directeur de sa division "cloud" à Reuters lundi.

* ACTIVISION BLIZZARD - La version mobile de la franchise "Call of Duty" a été téléchargée 100 millions de fois au cours de la semaine qui a suivi son lancement selon le site spécialisé Sensor Tower, un démarrage largement supérieur à ceux de titres comme "Fortnite" ou "PlayerUnknown's Battlegrounds" (PUBG).

* DOMINO'S PIZZA recule de 6% en avant-Bourse après avoir annoncé une croissance des ventes à magasins comparables aux Etats-Unis inférieure aux attentes pour le quatrième trimestre consécutif.

(Service Marchés)