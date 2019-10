Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* MORGAN STANLEY a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu grâce à la hausse des revenus tirés du trading obligataire et de son activité de conseil en fusions et acquisitions. Le titre prend 4% en avant-Bourse.

* NETFLIX a gagné un peu plus d'abonnés que prévu au troisième trimestre, stimulé par le lancement de nouvelles saisons de "Stranger Things" et de "13 Reasons Why", a fait savoir le groupe de vidéo en streaming. Le titre Netflix gagne 8,5% dans les échanges avant l'ouverture.

* JOHNSON & JOHNSON compte parmi les groupes pharmaceutiques ayant proposé le versement de 22 milliards de dollars (19,9 milliards d'euros), ainsi que des médicaments et des services d'une valeur estimée à 28 milliards de dollars, pour clore les poursuites engagées à leur encontre dans la crise des opioïdes, a-t-on appris mercredi auprès de deux sources au fait des discussions.

* INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM) - Le géant de la technologie perd 4,8% en avant-Bourse après avoir annoncé mercredi un chiffre d'affaires du troisième trimestre inférieur aux attentes en raison de la faiblesse de ses activités dans certains marchés européens.

* TESLA a été ajouté à la liste des constructeurs automobiles agréés par le gouvernement, a annoncé jeudi le ministère chinois de l'Industrie, permettant au groupe américain de démarrer sa production dans le pays. Le titre prend 1% en avant-Bourse.

* HONEYWELL - Le groupe industriel a annoncé jeudi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes et a abaissé ses prévisions de ventes annuelles, ses clients faisant plus attention à leurs dépenses dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale.

* PHILIP MORRIS a annoncé jeudi un bénéfice par action inférieur aux attentes au troisième trimestre et a revu à la baisse sa prévision de bénéfice pour l'année.

