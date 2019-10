Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (FCA) et PSA ont confirmé mercredi avoir engagé des discussions un vue d'un rapprochement qui créerait l'un des leaders automobiles mondiaux. L'action Fiat Chrysler cotée à Wall Street a déjà pris 7,5% en séance mardi avec les rumeurs d'un possible mariage avec le constructeur français.

* GENERAL ELECTRIC bondit de 8% en avant-Bourse après avoir publié une perte nette trimestrielle de 1,3 milliard de dollars mais un bénéfice ajusté supérieur aux attentes et relevé d'un milliard de dollars son objectif de flux de trésorerie disponible pour 2019.

* ADVANCED MICRO DEVICES a annoncé une prévision de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieure aux attentes en raison du ralentissement mondial dans le secteur des puces et des répercussions des tensions commerciales.

* MATTEL a annoncé mardi une hausse surprise de son chiffre d'affaires trimestriel soutenu par le succès rencontré par ses nouveaux modèles de Barbie et des poupées à l'effigie du groupe de musique coréen BTS. Le titre grimpait de 20% dans les échanges avant-Bourse.

* AT&T - HBO, la chaîne de télévision câblée du groupe, a annoncé mardi avoir commandé la production de dix épisodes d'une série dérivée de "Game of Thrones" intitulée "House of the Dragon".

* JOHNSON & JOHNSON gagne 3% en avant-Bourse après avoir déclaré que 15 nouveaux tests n'avaient décelé aucune présence d'amiante dans un flacon de talc pour bébé dans lequel la Food & Drug Administration a annoncé en avoir trouvé.

* YUM BRANDS a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, pénalisé par les faibles performances de ses restaurants Pizza Hut et KFC. L'action recule de 5% en avant-Bourse à 104,78 dollars.

* EA a annoncé mardi le report de la sortie de son jeu de basket-ball NBA Live afin de coïncider avec le lancement de nouvelles consoles de jeu l'an prochain. Le titre perdait 5% en après-Bourse mardi.

* BIOGEN - La Food and Drug Administration, l'autorité sanitaire américaine, a approuvé le traitement de la sclérose en plaques développé par Biogen et son partenaire ALKERMES, a annoncé mercredi le laboratoire américain, qui gagne 2,8% en avant-Bourse.

* BUNGE, géant du négoce de céréales, a annoncé mercredi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu grâce à des marges plus élevées sur produits oléagineux comestibles.

* BAKER HUGHES a dégagé un bénéfice ajusté supérieur aux attentes au troisième trimestre à la faveur d'une hausse de la demande pour ses services pétroliers et de marges plus élevées pour ses équipements industriels.

* APPLE, FACEBOOK et STARBUCKS doivent publier leurs résultats trimestriels après la clôture de Wall Street.

