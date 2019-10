Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* APPLE a dévoilé mercredi des prévisions de ventes pour le dernier trimestre de l'année supérieures aux attentes de Wall Street, une confiance fondée sur les bonnes performances de l'iPhone 11 conjuguées à la progression des ventes d'accessoires et de services. Dans les échanges en avant-Bourse, le titre gagne 1,4%.

* FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - Le titre coté à Wall Street du constructeur italo-américain est indiqué en hausse de 3,7% en avant-Bourse après l'officialisation du projet de fusion avec PSA qui doit donner naissance au quatrième constructeur mondial. A la Bourse de Milan, Fiat Chrysler gagne plus de 9%.

* FACEBOOK a fait état mercredi d'une hausse plus importante qu'attendu de son chiffre d'affaires et de ses profits au troisième trimestre, grâce notamment au ralentissement de ses coûts par rapport à la même période l'an dernier et à une légère hausse du nombre de ses utilisateurs. Le titre prend 4,2% en avant-Bourse.

* TWITTER ne diffusera plus de publicités à caractère politique à partir du 22 novembre, a annoncé mercredi le PDG du réseau social, Jack Dorsey. Le titre recule de 1,2% en avant-Bourse.

* BOEING a immobilisé jusqu'à 50 avions à travers le monde en raison de fissures sur ces appareils, a rapporté jeudi l'Agence France Presse. Selon des sources proches du dossier, plusieurs compagnies ont accéléré les vérifications de 737 NG après la découverte de microfissures.

* BRISTOL-MYERS SQUIBB a fait état jeudi d'un bénéfice supérieur aux attentes au troisième trimestre, le succès de son anticoagulant Eliquis ayant compensé le ralentissement des ventes de son traitement du cancer Opdivo.

* ESTEE LAUDER a abaissé jeudi sa prévision de bénéfice pour 2019, le groupe américain de produits de beauté évoquant le ralentissement économique en Chine et les troubles à Hong Kong. Le titre perd 5% en avant-Bourse.

* STARBUCKS a publié mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes grâce à l'ouverture de nouveaux magasins, à son expansion en Chine et au succès de ses boissons froides aux Etats-Unis. L'action de la première chaîne mondiale de cafés s'adjuge près de 2,6% en avant-Bourse.

* CIGNA a relevé son objectif de bénéfice annuel après avoir dégagé un bénéfice meilleur que prévu au troisième trimestre grâce notamment à l'acquisition du gestionnaire de prescriptions médicales Express Scripts l'année dernière. L'assureur santé prend 2% en avant-Bourse.

* METLIFE - L'assureur a fait état d'un bénéfice moins bon que prévu, pénalisé par des résultats décevants aux Etats-Unis et en Amérique latine.

* LAZARD - La banque d'investissement a fait état jeudi d'une baisse de 21% de son bénéfice net au troisième trimestre, mais ce recul s'est avéré moins marqué qu'attendu grâce à la stabilisation de ses activités de conseil.

* KRAFT HEINZ a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, le géant de l'agroalimentaire ayant réduit ses coûts face au ralentissement de la demande pour ses marques principales. Le titre prend 6,7% en avant-Bourse.

* ALTRIA - Le cigarettier américain a annoncé jeudi une dépréciation de 4,5 milliards de dollars (4 milliards d'euros) de la valeur de son investissement dans le fabricant de cigarettes électroniques Juul Labs en raison du durcissement récent de la réglementation imposée au secteur du vapotage.

* DUNKIN' BRANDS a fait état jeudi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce à une baisse de ses coûts et a relevé ses prévisions annuelles.

* DUPONT - Le groupe chimique américain a annoncé jeudi un repli de 4,5% de son chiffre d'affaires trimestriel en raison du ralentissement dans les secteurs automobile et électronique.

* LYFT prend 4,1% en avant-Bourse après un chiffre d'affaires trimestriel meilleur qu'attendu et une amélioration de ses perspectives, qui confortent son objectif de parvenir à la rentabilité avant la fin 2021.

* THOMSON REUTERS, société mère de l'agence de presse Reuters, a publié jeudi un bénéfice opérationnel trimestriel supérieur aux attentes et maintenu ses prévisions pour 2019 et 2020.

