Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* US STEEL - Le sidérurgiste a publié jeudi soir une perte trimestrielle moins lourde qu'attendu par le marché grâce à la réduction de ses coûts et à des livraisons d'aciers plats supérieures aux prévisions. Le titre gagnait 6,8% dans les échanges hors séance.

* AMGEN a annoncé jeudi qu'il allait investir 2,7 milliards de dollars (2,4 milliards d'euros) pour acquérir 20,5% du capital de BeiGene afin de renforcer sa présence en Chine, le deuxième marché pharmaceutique du monde.

* AMERICAN INTERNATIONAL GROUP - L'assureur a publié vendredi un bénéfice au titre du troisième trimestre contre une perte sur la même période un an plus tôt, marquée par des charges de plus d'un milliard de dollars liées à des catastrophes naturelles.

* PINTEREST - L'action du site de partage de photos en ligne chute de 19% dans les échanges en avant-Bourse après la publication d'un revenu moyen par utilisateur inférieur aux attentes et des prévisions jugées décevantes.

* Le secteur des CASINOS pourrait souffrir de l'annonce d'une baisse de 3,2% des revenus des jeux à Macao en octobre, un mois marqué par le conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis, les tensions à Hong Kong et les célébrations du 70e anniversaire de la République populaire de Chine.

