Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* Plusieurs valeurs du secteur des semi-conducteurs montent dans les transactions en avant-Bourse après de nouvelles informations suggérant des progrès dans les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. ADVANCED MICRO DEVICES et NVIDIA gagnent ainsi entre 0,6% et 1,1%.

* UBER TECHNOLOGIES a annoncé avoir creusé ses pertes sur le trimestre à fin septembre en raison d'un bond de 33% de ses coûts, lié aux importants investissements dans la promotion de ses services et dans le développement de nouvelles activités. Le titre perd 5,8% dans les échanges hors séance. Plusieurs analystes ont revu à la baisse leur objectif de cours.

* OCCIDENTAL PETROLEUM - La compagnie pétrolière a annoncé qu'elle réduirait ses investissements dans de grands projets de 40% l'an prochain, après des résultats inférieurs aux attentes pour son premier trimestre depuis la clôture du rachat d'Anadarko Petroleum.

* REGENERON PHARMACEUTICALS - Le groupe pharmaceutique a fait état d'une hausse de 12,6% de son bénéfice au troisième trimestre, grâce entre autres à la croissance des ventes de Dupixent, le traitement de l'eczéma développé avec Sanofi.

* ENDO INTERNATIONAL - Le groupe de pharmacie et d'équipements médicaux a dépassé les attentes du marché au troisième trimestre et relevé sa prévision de bénéfice annuel grâce entre autres à la croissance des ventes de dispositifs d'injection. Le titre cédait 3% dans les échanges hors séance.

* MYLAN - Le groupe pharmaceutique a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street grâce aux lancements de nouveaux médicaments. Le titre prend 1,9% dans les échanges en avant-Bourse.

* KROGER a déclaré mardi tabler sur des ventes à données comparables et un bénéfice supérieurs aux estimations des analystes pour l'exercice 2020. Le titre prenait plus de 2% en avant-Bourse.

* TAPESTRY a annoncé mardi avoir battu le consensus au troisième trimestre grâce au succès de la marque Coach en Chine et en Europe, qui a compensé une stagnation des ventes en Amérique du Nord. L'action prend 2,5% dans les transactions en avant-Bourse.

* XEROX gagne 5,3% en avant-Bourse après l'annonce de la vente des 25% détenus par le groupe dans Fuji Xerox, sa coentreprise avec le japonais Fujifilm pour 2,3 milliards de dollars.

* NXP SEMICONDUCTORS - Mizuho a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et porté son objectif de cours de 108 à 130 dollars.

