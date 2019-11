Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* Les valeurs sensibles aux tensions commerciales devraient bénéficier des déclarations du ministère du Commerce chinois sur un accord entre Pékin et Washington pour lever par étapes les taxes supplémentaires que les deux pays se sont mutuellement imposées ces derniers mois. Dans les échanges en avant-Bourse, 3M et CATERPILLAR gagnent ainsi près de 1% et dans le secteur des semi-conducteurs, INTEL, MICRON TECHNOLOGY et NVIDIA prennent entre 1,7% et 2%.

* QUALCOMM gagne 6,1% dans les transactions en avant-Bourse après avoir présenté des prévisions de résultats supérieures aux attentes pour le trimestre en cours.

* EXPEDIA GROUP - Le voyagiste en ligne chute de 13,2% en avant-Bourse après avoir raté le consensus pour son troisième trimestre, marqué par des réservations inférieures aux attentes et une augmentation des dépenses de marketing.

* MARATHON OIL a publié mercredi soir un bénéfice trimestriel ajusté en baisse de 44,5%, la baisse des cours du pétrole et du gaz ayant occulté la croissance de la production, mais son bénéfice par action hors exceptionnels a nettement dépassé le consensus. Le titre gagnait 2,1% dans les transactions hors séance après la clôture.

* BAIDU - L'action du groupe chinois de services internet cotée à Wall Street gagne 6,5% en avant-Bourse après la publication de résultats supérieurs aux attentes.

* ROKU chute de 14,5% en avant-Bourse après l'annonce d'une aggravation des pertes au troisième trimestre, conséquence de l'augmentation des dépenses de marketing.

* ABERMARLE a annoncé son intention de réduire ses coûts de plus de 100 millions de dollars sur les deux prochaines années pour contrer la baisse des cours du lithium, dont il est le premier producteur mondial.

* DISH NETWORK - Le groupe de télévision par satellite a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et fait état de 148.000 nouveaux abonnés à ses services de télévision payante alors que les analystes financiers s'attendaient en moyenne à une baisse de 166.000.

* TWITTER cède 1,4% en avant-Bourse après qu'Evercore ISI a abaissé sa recommandation à "sous-performance" contre "en ligne".

* REGENERON PHARMACEUTICALS - Citigroup a relevé sa recommandation sur le groupe pharmaceutique à "acheter" contre "neutre".

* WALT DISNEY doit publier ses résultats annuels après la clôture des marchés américains. Les investisseurs attendent à cette occasion des précisions sur les ambitions du groupe concernant Disney+, le service de vidéo en ligne en cours de lancement.

