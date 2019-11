Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* Plusieurs valeurs sensibles à l'évolution des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine reculent dans les transactions en avant-Bourse après les déclarations samedi du président américain, Donald Trump, selon lesquelles il ne signera un accord avec Pékin que s'il profite à son pays. CATERPILLAR, ADVANCED MICRO DEVICES, MICRON TECHNOLOGY et INTEL cèdent entre 0,8% et 1,3%.

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE - Le groupe de pharmacies et de "drugstores" bondit de 7,6% en avant-Bourse après des informations de Bloomberg selon lesquelles le spécialiste du capital-investissement KKR l'a approché en vue d'un rachat par endettement (LBO) qui serait le plus important jamais tenté.

* ALIBABA a annoncé avoir réalisé des ventes record de plus de 158,31 milliards de yuans (20 milliards d'euros) lors des neuf premières heures de la "Fête des célibataires" lundi, le plus gros événement commercial au monde pour les spécialistes du commerce en ligne devant le "Black Friday" américain, le lendemain de la fête de Thanksgiving.

* QUALCOMM perd 1,8% en avant-Bourse après l'abaissement de recommandation de Morgan Stanley à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

* CISCO SYSTEMS recule de 1,3% dans les échanges en avant-Bourse, Piper Jaffray ayant dégradé le titre à "neutre" contre "surpondérer".

* TESLA - Jefferies relève son objectif de cours à 400 dollars contre 300 dollars et reste à l'achat. Le titre gagne 1,7% dans les échanges en avant-Bourse.

