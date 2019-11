Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* CISCO SYSTEMS - L'équipementier de réseaux reculait de 5% dans les échanges en avant-Bourse après avoir annoncé mercredi soir des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels inférieures aux attentes en raison des incertitudes sur l'économie mondiale.

* HP/XEROX - L'investisseur activiste Carl Icahn a acquis pour 1,2 milliard de dollars (1,1 milliard d'euros) une participation de 4,24% du capital de HP et veut pousser le groupe informatique à fusionner avec Xerox, dont il est également actionnaire, a rapporté mercredi le Wall Street Journal.

* WALMART - Le numéro un mondial de la grande distribution prend plus de 3% dans les échanges en avant-Bourse après avoir annoncé une hausse plus marquée que prévu de son chiffre d'affaires à magasins comparables aux Etats-Unis et relevé sa prévision de bénéfice annuel.

* VIACOM prend 3,5% en avant-Bourse, le groupe de télévision et de médias ayant publié un bénéfice trimestriel meilleur que prévu grâce à une hausse de ses recettes publicitaires.

* THERMO FISHER SCIENTIFIC - Le fabricants d'équipements de laboratoire scientifiques a approché le spécialiste des tests génétiques Qiagen en vue d'un possible rachat, a rapporté mercredi Bloomberg en citant des sources proches du dossier. A Francfort, l'action Qiagen gagnait plus de 12% en fin de matinée.

* BOEING a annoncé jeudi avoir abandonné le système d'automatisation de la construction de sections de fuselage de son 777 après des informations mettant en cause sa fiabilité.

* AMERICAN OUTDOOR BRANDS a dévoilé mercredi un projet visant à scinder en entité cotée sa marque d'armes à feu Smith & Wesson de son activité de produits de plein air. Le titre prenait 1% en après-Bourse.

* AT&T - HSBC a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter" tout en portant son objectif de cours de 38 à 42 dollars.

* KRAFT HEINZ - Goldman Sachs a dégradé le titre à vendre, selon thefly.com. Le titre recule de 3% en avant-Bourse.

