Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* Les valeurs sensibles aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine progressent dans les échanges en avant-Bourse après des informations de presse selon lesquelles les deux pays sont "très proches" d'un accord. ADVANCED MICRO DEVICES, MICRON TECHNOLOGY et APPLIED MATERIALS gagnent entre 0,7% et 1%.

* TIFFANY - L'action du joaillier gagne 5,8% à 133,15 dollars dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce d'un accord de rachat par LVMH à 135 dollars par action, soit un montant total de 16,2 milliards de dollars (14,7 milliards d'euros). L'action LVMH prend 1,20% à Paris.

* CHARLES SCHWAB - Le courtier a annoncé lundi le rachat de son concurrent AMERITRADE pour environ 26 milliards de dollars (25,4 milliards d'euros). L'action Charles Schwab perd environ 1% en avant-Bourse tandis qu'Ameritrade gagne autour de 4%.

* MEDICINES CO - Le laboratoire pharmaceutique a accepté une offre de rachat pour 9,7 milliards de dollars (8,8 milliards d'euros) par le suisse Novartis, qui met ainsi la main sur son traitement des maladies cardiaques inclisiran.

* HP a réaffirmé dimanche son rejet de l'offre de rachat de 33,5 milliards de dollars en numéraire et en actions que lui a soumise XEROX, jugeant qu'elle le "sous-évalue nettement".

* TESLA prend 5% en avant-Bourse après un tweet d'Elon Musk, son fondateur, faisant état de 200.000 commandes pour le pick-up Cybertruck. L'action a cédé 6% vendredi, les investisseurs accueillant avec scepticisme la présentation de ce pick-up électrique dont la silhouette évoque un blindé futuriste.

* EBAY est sur le point de conclure la vente sa filiale de billetterie StubHub pour quatre milliards de dollars au spécialiste de la revente de billets Viagogo, rapporte lundi le Wall Street Journal en citant des sources proches du dossier.

* UBER perd 4,2% en avant-Bourse après un nouveau retrait de la licence lui permettant d'opérer à Londres.

* NETFLIX abandonne 0,7% en avant-Bourse après que Wells Fargo a abaissé sa recommandation à "sous-performance" contre "performance de marché".

(Service Marchés)