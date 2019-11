Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* HEWLETT PACKARD ENTERPRISE a publié lundi des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, conséquence d'une dégradation de la demande pour ses serveurs et produits de stockage. L'action perd 4,6% dans les échanges en avant-Bourse à Wall Street.

* BEST BUY - Le distributeur d'électronique grand public a annoncé mardi des résultats meilleurs que prévu pour le troisième trimestre et table sur un bénéfice par action ajusté supérieur aux attentes du marché pour le dernier trimestre de l'année. Le titre prend plus de 5% en avant-Bourse.

* ANALOG DEVICES - Le spécialiste des semi-conducteurs perd 3,1% en avant-Bourse après la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes et une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours plus faible qu'anticipé par les analystes.

* ABERCROMBIE & FITCH a annoncé mardi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes à cause d'une demande stagnante pour sa marque de vêtements Hollister.

* DOLLAR TREE - L'action du groupe de distribution discount perd 7,3% dans les transactions en avant-Bourse après l'annonce d'un chiffre d'affaires à périmètre comparable inférieures aux attentes sur le trimestre clos le 2 novembre.

* PALO ALTO NETWORKS - L'action du spécialiste de la cybersécurité perd 8,7% en avant-Bourse après avoir annoncé des prévisions inférieures aux attentes pour le deuxième trimestre de son exercice décalé en raison d'une augmentation de ses coûts et une forte concurrence.

* CHESAPEAKE ENERGY prend plus de 5% en avant-Bourse après le relèvement de recommandation de Scotiabank à "surperformance".

* HASBRO - UBS a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre".

* CHIPOTLE MEXICAN GRILL - Cowen & Co a relevé sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne".

* NUTANIX - Le spécialiste du stockage informatique dématérialisé ("cloud") prend plus de 22% en avant-Bourse après avoir fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes.