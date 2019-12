Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* Les sidérurgistes US STEEL et AK STEEL gagnent respectivement 1,2% et 2,5% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce par Donald Trump de la taxation des importations d'acier et d'aluminium en provenance du Brésil et d'Argentine.

* Le secteur de la DISTRIBUTION pourrait être animé par le "Cyber Monday", l'opération promotionnelle qui suit le "Black Friday" et qui est généralement marquée par un pic de ventes en ligne. Walmart, AMAZON et TARGET gagnent environ 0,3% dans les échanges en avant-Bourse.

* GOOGLE - Les autorités européennes de concurrence enquêtent sur les pratiques du groupe en matière de collecte de données, a déclaré la Commission européenne à Reuters samedi.

* FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES et le syndicat United Auto Workers (UAW) ont annoncé samedi un accord de principe portant sur une nouvelle convention collective de quatre ans.

* BAXTER - Le groupe pharmaceutique a annoncé le rachat au français Sanofi de sa filiale Seprafilm, spécialisée dans les produits chirurgicaux, pour un montant envisagé de 350 millions de dollars (environ 318 millions d'euros).

* CENTENE - Le groupe d'assurance santé a annoncé lundi la vente de sa filiale IlliniCare Health Plan à CVS HEALTGH, une cession qui vise à faciliter le rachat de WELLCARE HEALTH PLANS pour 15,27 milliards de dollars.

* APPLE - JPMorgan a porté son objectif de cours à 296 dollars contre 290 dollars auparavant, estimant que le titre pourrait profiter du lancement de quatre modèles 5G en 2020.

* WELLS FARGO - Raymond James a abaissé son conseil à "sous-performance" contre "performance de marché".

* ALTRIA - Citigroup a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre". La banque a au contraire abaissé son conseil sur PHILIP MORRIS INTERNATIONAL à "neutre" contre "acheter".

* BIOGEN - Baird a abaissé sa recommandation à "sous-performance".

* ROKU - Morgan Stanley a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne". Le titre chute de 6,6% en avant-Bourse.