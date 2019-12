Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* Le secteur des semi-conducteurs devrait continuer de bénéficier des espoirs de progrès dans les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine: dans les échanges en avant-Bourse, Micron Technology, Advanced Micro Devices et Nvidia gagnent entre 1% et 1,3%.

* TIFFANY - Le joaillier, qui a accepté une offre de rachat de LVMH, a fait état jeudi d'un bénéfice et d'une croissance de ses ventes à donnés comparables inférieurs aux attentes au troisième trimestre en raison notamment de la baisse de l'activité à Hong Kong. Le titre est en hausse d'environ 0,5% dans les échanges en avant-Bourse.

* NIKE - L'action du numéro un mondial des équipements sportifs gagne 2,2% dans les échanges en avant-Bourse. Selon le site d'information financière thefly.com, Goldman Sachs a relevé sa recommandation sur le titre à "acheter" et porté son objectif de cours à 112 dollars, soit près de 20% au-dessus de la clôture de mercredi (93,72 dollars).

* DOLLAR GENERAL - Le distributeur discount prend 5% environ en avant-Bourse après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel.

* FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES a exprimé jeudi son désaccord avec le fisc italien, qui estime qu'il a sous-estimé la valeur de ses activités américaines lors du rachat de Chrysler.

* SLACK TECHNOLOGIES - L'éditeur de la messagerie professionnelle Slack a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le titre gagne 3,3% dans les transactions en avant-Bourse.

* AMAZON - La Federal Trade Commission (FTC), principale autorité antitrust des Etats-Unis, a élargi son enquête sur Amazon à ses activités d'informatique dématérialisée ("cloud"), a rapporté Bloomberg mercredi en citant des sources proches du dossier. La FTC et Amazon ont refusé de commenter l'information.

* ETSY - L'action du groupe de commerce en ligne perd 4,7% dans les échanges en avant-Bourse après l'abaissement de la recommandation de Morgan Stanley à "sous-pondérer".

