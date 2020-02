Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* APPLE - Les ventes de smartphones en Chine ont baissé de plus d'un tiers en janvier, ont montré lundi les chiffres officiels du gouvernement, signe que l'épidémie de coronavirus nuit à la demande des consommateurs. L'action perd 3,6% en avant-Bourse.

* Les FABRICANTS DE SEMI-CONDUCTEURS, très exposés à la Chine, sont en baisse en avant-Bourse: ADVANCED MICRO DEVICES, INTEL, MICRON TECHNOLOGY, QUALCOMM, BROADCOM et NVIDIA chutent de 6,3% à 7,2%. APPLIED MATERIALS et LAM RESEARCH perdent respectivement 3,1% et 4,4%.

* EXXON MOBIL et CHEVRON reculent de plus de 2,5% en avant-Bourse dans le sillage de la chute des cours de brut, qui perdent autour de 4%, la propagation du coronavirus nourrissant des craintes pour la demande chinoise en pétrole.

* Les VALEURS EXPOSÉES À LA CHINE pourraient souffrir des craintes concernant la propagation du coronavirus. WEIBO, JD.COM, BILIBI, BAIDU et QUDIAN, des entreprises chinoises cotées à Wall Street, perdent chacune entre 3,5% et 4,8% en avant-Bourse.

* Les BANCAIRES souffrent en avant-Bourse de la baisse des rendements obligataires en réaction à l'accès d'aversion au risque déclenché par la propagation du coronavirus: BANK OF AMERICA, CITIGROUP, JPMORGAN CHASE, GOLDMAN SACHS, WELLS FARGO ET MORGAN STANLEY cèdent entre 2,1% et 3,7%.

* ALTRIA perd plus de 2% en avant-Bourse après un abaissement d'objectif de cours par Jefferies, qui s'inquiète pour les produits de vapotage fabriqués par le géant du tabac après les avertissements lancés par le régulateur américain.

* MASTERCARD prévoit d'embaucher 1.500 employés supplémentaires à Dublin au cours des trois à cinq prochaines années, triplant ainsi ses effectifs, a annoncé lundi le numéro deux mondial des cartes de paiements.

* BLACKSTONE GROUP - Le groupe de capital-investissement américain a annoncé lundi avoir relevé son offre sur la chaîne hôtelière japonaise Unizo Holdings à 6.000 yens (soit 53,8 dollars ou 48,8 euros) par action contre 5.600 yens, dépassant ainsi l'offre du fonds Lone Star.

* PEPSICO a annoncé lundi le rachat du groupe chinois de collations Be & Cheery pour 705 millions de dollars (651,6 millions d'euros).

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)