Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* Les BANCAIRES souffrent en avant-Bourse de la baisse des rendements obligataires en réaction à l'accès d'aversion au risque déclenché par la propagation du coronavirus: CITIGROUP, BANK OF AMERICA et MORGAN STANLEY perdent entre 1,6% et 2,6%.

* MYLAN a annoncé jeudi s'attendre à ce que l'épidémie de coronavirus impacte ses résultats financiers et a mis en garde contre les pénuries de médicaments en cas de propagation continue du virus, faisant chuter l'action du laboratoire de 4% en avant-Bourse.

* BAIDU - Le groupe chinois de services internet a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires du premier trimestre pourrait reculer de 13% par rapport à l'année dernière, le coronavirus freinant l'activité économique et publicitaire. L'action perd 1,6% en avant-Bourse.

* DELL a fait état de sa plus faible croissance de chiffre d'affaires sur un trimestre depuis son retour en Bourse, pénalisé par la faiblesse de son activité dans les centres de données, et prévoit un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars. Le titre perd 3% dans les échanges avant l'ouverture.

* CHESAPEAKE ENERGY sera remplacé par CIMAREX ENERGY au sein de l'indice S&P MidCap 400 à l'ouverture des marchés le 3 mars, a annoncé vendredi S&P Dow Jones. Chesapeake Energy perd 5% en avant-Bourse.

* BEYOND MEAT a publié jeudi un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes en raison de coûts plus élevés et déclaré que le président exécutif Seth Goldman renoncerait à son statut de dirigeant tout en restant président du conseil d'administration. Le titre du spécialiste des substituts de viande chute de près de 13% dans les transactions avant l'ouverture.

* COTY a annoncé le départ de Pierre Laubies du poste de directeur général et son remplacement par Pierre Denis, actuellement chez Jimmy Choo.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)