Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* Les COMPAGNIES AÉRIENNES sont en forte baisse dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce de Donald Trump de suspendre pendant 30 jours les voyages en provenance d'une majorité des pays européens pour lutter contre la propagation du coronavirus. AMERICAN AIRLINES plonge de 14,5%, DELTA AIR LINES et UNITED AIRLINES reculent d'environ 11%. SPIRIT AIRLINES, JETBLUE AIRWAYS, ALASKA AIR, et SOUTHWEST AIRLINES perdent entre 6,8% et 8,6%.

* BOEING - JPMorgan, pour le première fois depuis trois ans, a abaissé sa recommandation sur l'avionneur américain, à "neutre" contre "surpondérer". Le titre perd 8,5% en avant-Bourse.

* Le SECTEUR PÉTROLIER devrait souffrir du plongeon des cours du brut, qui cèdent près de 7%.

* Les sociétés de croisières CARNIVAL et ROYAL CARIBBEAN CRUISES cèdent plus de 12% en avant-Bourse .

* BEST BUY cède 1,8% en avant-Bourse après l'annonce de la démission d'Hubert Joly, le président du distributeur.

* HP - JPMorgan a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre".

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)