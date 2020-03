Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* Le SECTEUR PÉTROLIER devrait souffrir du repli continu des cours du brut. Dans les échanges en avant-Bourse, EXXON MOBIL et CHEVRON perdent respectivement 4,5% et 5,2%. CONOCOPHILLIPS, OCCIDENTAL PETROLEUM, SCHLUMBERGER, HALLIBURTON, TECHNIPFMC et CONTINENTAL RESOURCES reculent de 4,4% à 9,2%.

* BOEING a appelé mardi à une aide de 60 milliards de dollars à destination de l'industrie aéronautique américaine pour que celle-ci puisse faire face à l'impact de l'épidémie de coronavirus. Le titre recule d'environ 16% dans les échanges en avant-Bourse.

* UNITED AIRLINES a annoncé mardi une réduction de 60% de son programme de vols pour le mois d'avril du fait du déclin de la demande provoqué par l'épidémie de coronavirus à travers le monde.

* TESLA - Un porte-parole du bureau du shérif d'Alameda, comté de la région de San Francisco concerné par les mesures de confinement, a déclaré mardi que Tesla ne pouvait pas poursuivre les opérations dans son usine locale, la plus importante du constructeur automobile aux Etats-Unis.

* FEDEX - Le groupe américain de messagerie express et de logistique a abandonné mardi ses prévisions financières pour 2020, citant l'impact "important" de la crise du coronavirus sur son activité, et il a annoncé qu'il allait réduire ses coûts pour faire face aux incertitudes engendrées par la pandémie. L'action cède 4,7% en avant-Bourse.

* MACY'S a décidé mardi de fermer temporairement tous ses magasins aux Etats-Unis en raison de la pandémie de coronavirus mais a indiqué que son site de commerce en ligne continuait de fonctionner.

* GAP a annoncé mercredi la fermeture de tous ses magasins pendant deux semaines afin d'endiguer la propagation du coronavirus.

* GENERAL MILLS - Le groupe agroalimentaire a relevé mercredi la prévision de croissance de son bénéfice ajusté pour 2020, la demande pour ses produits ayant beaucoup augmenté avec le confinement des ménages en Amérique du Nord et en Europe.

* HYATT HOTELS, MARRIOTT INTERNATIONAL et HILTON WORLDWIDE HOLDINGS perdent entre 8% et 11,4% en avant-Bourse. L'industrie hôtelière prévoit une perte de 1,4 milliard de dollars de revenus chaque semaine en raison de l'épidémie de coronavirus.

* LYFT - JPMorgan abaisse son objectif de cours à 44 dollars contre 85 dollars. Le titre cède 9,4% dans les échanges en avant-Bourse.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)