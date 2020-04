Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* EXXON MOBIL et CHEVRON abandonnent respectivement 3,6% et 4,3% dans les échanges avant-Bourse à cause de la forte baisse des cours du brut. Le contrat de mai sur le brut américain dégringole de 38% à 11,35 dollars le baril, au plus bas depuis plus de 20 ans.

* HALLIBURTON a fait état lundi d'une charge de dépréciation de 1,1 milliard de dollars au premier trimestre et dit s'attendre à une baisse importante de ses activités en Amérique du Nord face à la chute des cours du pétrole. L'action perd 6,5% en avant-Bourse.

* BOEING - China Development Bank (CDB) Financial Leasing a annoncé lundi avoir conclu avec le groupe d'aéronautique et de défense un accord d'annulation de l'achat de 29 exemplaires du 737 MAX commandés mais pas encore livrés.

* IBM doit publier ses résultats trimestriels après la clôture des marchés américains.

* DUPONT a dit lundi prévoir un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, l'épidémie de coronavirus ayant augmenté la demande pour ses produits utilisés par exemple pour la confection de vêtements de protection. Le groupe de chimie gagne 4,3% en avant-Bourse.

* ALIBABA a annoncé lundi qu'il allait investir 200 milliards de yuans (26 milliards d'euros) dans ses infrastructures d'informatique dématérialisée ("cloud") au cours des trois prochaines années, alors que la demande a grimpé avec le recours au télétravail du fait de l'épidémie de coronavirus.

* ALPHABET, FACEBOOK - L'Australie va adopter dans les mois à venir une loi contraignant Google, filiale d'Alphabet, et Facebook à partager leurs revenus publicitaires avec les groupes de presse dont les géants du numérique utilisent les contenus, ce qui en ferait l'un des premiers pays à prendre une telle mesure.

* AMAZON a commencé à recourir aux caméras thermiques dans ses entrepôts pour accélérer le dépistage des travailleurs présentant de la fièvre et susceptibles d'être infectés par le nouveau coronavirus, ont dit à Reuters des salariés du géant américain du e-commerce.

* ABBVIE - RBC a relevé sa recommandation à "surperformance" contre "performance du secteur" et porté son objectif de cours à 93 dollars contre 79 dollars.

* WALT DISNEY recule de 3% dans les échanges en avant-Bourse après la dégradation des recommandations d'UBS comme de Credit Suisse à "neutre".

