Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 2% pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 et de 2,5% pour le Nasdaq:

* APPLE a publié jeudi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et son PDG, Tim Cook, a déclaré que les ventes en Chine évoluaient "dans la bonne direction" mais qu'il était impossible de faire des prévisions financières pour le trimestre en cours. Le titre cédait 2,4% dans les échanges hors séance après la clôture.

* AMAZON a annoncé jeudi qu'il pourrait enregistrer une perte au deuxième trimestre en dépit de la croissance continue de son chiffre d'affaires en expliquant que les dépenses liées à la pandémie de coronavirus devrait avoisiner quatre milliards de dollars (environ 3,6 milliards d'euros). Le cours de l'action chutait de 5% dans les échanges d'après-Bourse à Wall Street.

* BOEING a levé 25 milliards de dollars à l'issue de l'émission obligataire bouclée jeudi, la plus importante réalisée depuis le début de l'année et la sixième au classement des plus importantes émissions en catégorie d'investissement de tous les temps. Le groupe a déclaré qu'il ne solliciterait donc pas d'aides publiques supplémentaires.

* UNITED AIRLINES a publié jeudi soir une perte nette trimestrielle de 1,7 milliard de dollars et précisé que sa trésorerie s'élevait à 9,6 milliards au 29 avril.

* EXXON, CHEVRON, HONEYWELL et ESTEE LAUDER, entre autres, doivent publier leurs résultats avant l'ouverture des marchés américains.

* COMCAST - Keybanc a abaissé sa recommandation sur le groupe de médias de "surpondérer" à "pondération du secteur".

(Marc Angrand)