Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse d'environ 0,2% pour le le Nasdaq mais en baisse de près de 0,3% pour le Dow Jones et le S&P-500 :

* WALMART a annoncé mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes ainsi qu'une augmentation de 74% de ses ventes en ligne aux Etats-Unis, les mesures de confinement prises pour contenir la propagation du coronavirus ayant entraîné une forte demande pour les produits d'épicerie et autres articles de premières nécessité. Le numéro mondial de la grande distribution gagne 4% en avant-Bourse.

* KOHL'S a annoncé mardi une forte augmentation des ventes en ligne au premier trimestre et la réouverture de près de la moitié de ses grands magasins à la faveur de l'assouplissement des mesures de confinement aux États-Unis. Le titre gagne plus de 5% en avant-Bourse.

* HOME DEPOT, le numéro un américain des magasins de bricolage, a annoncé mardi un bénéfice net trimestriel en repli et inférieur aux attentes et il a suspendu ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice en cours en raison des incertitudes liées à la pandémie. Dans les échanges en avant-Bourse, le titre recule de 2,2%. Son concurrent LOWE'S cède 1,5% dans son sillage.

* SOUTHWEST AIRLINES a déclaré mardi que les réservations pour le mois de mai étaient supérieures aux demandes d'annulations, ce qui devrait lui permettre de réduire sa consommation de trésorerie dès le mois de juin. L'action de la compagnie aérienne gagne 2,6% en avant-Bourse.

* UNITED AIRLINES a expliqué mardi avoir constaté depuis le début du mois de mai une légère amélioration de la demande de voyages aux États-Unis et sur certains marchés internationaux ainsi qu'une réduction des annulations. En avant-Bourse, son action et celle des concurrents JETBLUE, AMERICAN AIRLINES, DELTA AIRLINES et SPIRIT AIRLINES prennent entre 1% et 2,5%.

* JPMORGAN CHASE a accordé plus de 30 milliards de dollars (27,4 milliards d'euros) de prêts à plus de 250.000 entreprises dans le cadre du plan de soutien destiné aux petites et moyennes entreprises américaines pour contrer les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus, a annoncé le PDG, Jamie Dimon, dans un document adressé aux actionnaires.

* WALT DISNEY - Kevin Mayer, qui a présidé au lancement de la plate-forme de vidéos en ligne Disney+, quitte Walt Disney pour prendre la direction de TikTok, l'application vidéo très populaire appartenant à la compagnie chinoise Bytedance Technology, ont annoncé les deux entreprises.

* TESLA a subi en avril une chute de 64% de ses ventes de voitures neuves en Chine, montrent les données du cabinet de conseil LMC Automotive.

* BAIDU - Le moteur de recherche chinois coté sur le Nasdaq a publié lundi soir une baisse mois forte que prévu de son chiffre d'affaires trimestriel et un objectif de chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre grâce à la réouverture progressive des entreprises en Chine. Le titre gagne 7% dans les échanges avant-Bourse.

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)